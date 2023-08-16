Уникальная миссия. Частная компания из США отправляет посадочный аппарат на Луну на ракете SpaceX

Компания Intuitive Machines объявила о запуске своего лунного модуля уже в ноябре этого года.

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Новая частная миссия на Луну стартует уже 15 ноября 2023 года. На эту дату компания Intuitive Machines запланировала запуск на ракете компании SpaceX своего посадочного аппарата. Дата пока предварительная, но все уже готово к полету, пишет Space.

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Intuitive Machines может стать первой частной компанией в мире, которая осуществит мягкую посадку своего посадочного модуля на поверхность Луны. Согласно заявлению компании, уже 15 ноября на ракете Falcon 9 на Луну должен отправиться посадочный аппарат Nova-C.

Этот аппарат уже полностью готов к полету и может быть доставлен на стартовую площадку уже в сентябре. Но дата запуска зависит от напряженного графика в Космическом центре NASA имени Кеннеди, где на осень запланировано много стартов ракет-носителей. Стартовое окно для запуска на Луну будет открыто до 20 ноября и если Nova-C не полетит в эти дни на Луну, то есть еще возможность отправить посадочный модуль в декабре.

Частная миссия от Intuitive Machines получила название IM-1 и она финансируется программой NASA Commercial Lunar Payload Services. Частично эта программа поддерживает и более крупную лунную программу NASA под названием Artemis. Ее целью является высадка астронавтов на южном полюсе Луны уже через пару лет.

Intuitive Machines может стать первой частной компанией в мире, которая осуществит мягкую посадку своего посадочного модуля на поверхность Луны Фото: space.com

NASA решило перенести место посадки миссии IM-1 в район южного полюса Луны, с ранее запланированного экваториального региона. Таким образом новое место посадки будет совпадать с зоной высадки астронавтов миссии Artemis 3. Из-за этого решения запуск миссии IM-1 был перенесен на ноябрь, хотя планировалось, что он будет осуществлен на несколько месяцев раньше.

Пока что ни одна частная компания в мире не смогла осуществить мягкую посадку своего посадочного аппарата на Луну. Например, подобный модуль под названием Hakuto-R от японской компании Ispace, разбился на Луне в апреле этого года при попытке приземления.

То же самое произошло еще в 2019 году с посадочным модулем "Берешит" от израильской компании SpaceIL. Тогда для Израиля это вообще была первая попытка посадить свой аппарат на Луну.

Еще одна компания, Astrobotic, планирует также отправить в конце этого года на Луну свой посадочный модуль Peregrine. Эту миссию также финансирует NASA, но пока не ясно произойдет ли запуск в этом году. Есть и другие миссии от американских частных компаний, которые хотят посадить свои аппараты на спутнике Земли, но все они еще находятся в стадии разработки.

Ученые считают, что с помощью нового космического корабля можно будет совершать регулярные и недорогие рейсы между Землей и Луной. Подробнее об этом проекте Фокус уже писал.

Также Фокус писал о катастрофе, которая случилась с аппаратом Hakuto-R и о том, где теперь находится его "могила" на Луне.