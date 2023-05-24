Могила на Луне. Орбитальный аппарат NASA нашел место крушения частного аппарата из Японии (фото)
На снимках аппарата LRO видны обломки посадочного аппарата Hakuto-R.
Орбитальный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) обнаружил место крушения первого частного посадочного аппарата Hakuto-R, созданного в Японии. Он так и не смог успешно приземлиться на Луне в конце апреля этого года, пишет Space.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Посадочный аппарат Hakuto-R отправили в космос в декабре 2022 года и это был первый аппарат, созданный частной компанией, который должен был совершить посадку на Луне. Hakuto-R был создан компанией ispace из Токио и если бы он все же приземлился на Луне, то Япония дополнила бы тройку стран, посадивших на Луне свои аппараты. До этого такие миссии успешно выполнили США, Китай и уже несуществующий СССР.
Hakuto-R вместе с луноходом "Рашид", созданным в ОАЭ, попытался совершить посадку на поверхность Луны, а именно в кратере Атлас, 25 апреля. За несколько минут до предполагаемого приземления связь с посадочным аппаратом была потеряна, и специалисты компании ispace позже заявили о том, что произошел сбой в работе аппарата и посадка, можно сказать, состоялась, но совсем не так как все ожидали. По факту Hakuto-R потерпел крушение и упал на Луну.
Теперь же ученые из NASA завили о том, что место крушения Hakuto-R обнаружил лунный орбитальный аппарат LRO. Он сделал 10 снимков поверхности спутника Земли, а именно того места, где предположительно упал японский аппарат. Этот регион лунной поверхности, попавший в кадр, был размером примерно 40 на 45 км. После того, как снимки получили ученые на Земле они принялись их тщательно изучать, чтобы найти точное место крушения Hakuto-R.
В результате ученые обнаружили небольшие изменения на поверхности Луны и заметили как минимум 4 обломка японского аппарата. Но в NASA заявили, что исследование места крушения будет продолжено. Ученые хотят получить еще больше более четких снимков, чтобы различить больше деталей.
Кстати, орбитальный аппарат LRO также сфотографировал места крушения предыдущих посадочных аппаратов, запускаемых разными странами. Среди них и аппарат "Берешит", созданный в Израиле, который разбился в 2019 году.
Несмотря на первую неудачу, в компании ispace заявили о том, что они все же планируют посадить следующие версии аппарата Hakuto-R. На Луне. Эти полеты запланированы на 2024 и 2025 год.
Фокус уже писал подробно об этой японской лунной миссии, а также о том, как произошла авария с аппаратом Hakuto-R.
Также Фокус писал о том, что аппарат NASA CAPSTONE сделал первый снимок Луны с близкого расстояния. Этот аппарат, размером с микроволновку, выполняет очень важную миссию в рамках лунной программы NASA Artemis.
Напоминаем, что NASA озвучило свои амбициозные планы и стало известно, когда первые астронавты полетят на Марс. В NASA считают, что выполнить поставленную цель будет очень сложно, но все же американское космическое агентство будет пытаться, как уже писал Фокус.