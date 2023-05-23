Когда первые астронавты полетят на Марс: NASA озвучило свои амбициозные планы

В NASA считают, что выполнить поставленную цель будет очень сложно, но все же американское космическое агентство будет пытаться.

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Первые астронавты могут совершить облет Марса на космическом корабле уже в 2033 году, но высадка на Красную планету в 2040 году, которую ранее запланировали в NASA, является очень смелой и амбициозной задачей, пишет Space.

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Ранее руководство NASA уже озвучивало планы, согласно которым высадка первых астронавтов на Марс может состоятся уже в 2040 году. А за 7 лет до этого астронавты смогут совершить первый пилотируемый полет вокруг Марса. Это очень амбициозные планы и оказалось, что NASA пока сложно воплотить их в жизнь, хотя космическое агентство очень пытается это сделать.

Первые астронавты могут совершить облет Марса на космическом корабле уже в 2033 году Фото: NASA

По словам Джима Рейтера из NASA, посадка людей на Красной планете в 2040 году после 6-месячного путешествия в космосе, является очень смелой задачей. Достичь этой цели может быть и не получится и это связано с тем, что осталось всего 16 лет (потому как все должно быть готово уже к 2039 году), чтобы создать все необходимые технологии. Но не только в этом дело.

Для того, чтобы люди смогли полететь на Марс, нужно чтобы на Луне уже в начале 2030-х годов существовала постоянно действующая база. Также к этому времени должны быть построена и уже функционировать лунная космическая станция Gateway. Именно на этой станции будут находиться припасы и астронавты для дальнейшего полета на Марс. Также эту станцию и лунную базу нужно использовать в качестве испытательного полигона для полетов на Красную планету.

Космическая станция Gateway. Иллюстрация Фото: NASA

В NASA считают, что астронавты должны полететь на станцию Gateway, прожить там полгода (это время полета к Марсу), затем они спустятся на поверхность Луны и проведут месяц на лунной базе (это время, которое астронавты должны будут провести на Марсе). После этого астронавты снова вернуться на орбитальную станцию Gateway, пробудут там еще 6 месяцев и только после этого вернутся на Землю. Подобный испытательный полет просто необходим прежде, чем отправить людей на Красную планету, говорят ученые.

Лунная космическая станция во время своего вращения вокруг Луны будет проходить через радиационный пояс Земли, который имеется также и у Марса. Поэтому имитация полета на Красную планету позволит проверить технологии защиты от вредного солнечного и космического излучения в далеком космосе. Но пока что эти технологии находятся в разработке и их испытания займут много лет, говорит Рейтер.

По словам Джима Рейтера из NASA, посадка людей на Красной планете в 2040 году после 6-месячного путешествия в космосе, является очень смелой задачей Фото: New Atlas

Но и это не все проблемы, которые нужно решить NASA. Для посадки астронавтов на Луну и Марс NASA планирует использовать многоразовую систему, состоящую из космического корабля и ракеты-носителя от компании SpaceX под названием Starship. Пока что такой космический корабль должен опустить астронавтов с орбиты на Луну во время первой в 21 веке высадки человека на спутник Земли в 2025 году. Но пока что Starship даже не смог полететь в космос во время испытательного полета. Об этом событии Фокус уже подробно писал.

На данный момент перед NASA стоит несколько задач: нужно высадиться на Луну, построить там базу, построить орбитальную станцию, создать новые технологии, проверить их в действии, провести имитационные полеты на Марс, не потратить на это слишком много денег и постараться уложиться в запланированный график. Сможет ли NASA высадить астронавтов на Марсе в 2040 году станет известно скорее всего уже в начале следующего десятилетия.

Что касается Красной планеты, то недавно ученые смогли определить толщину коры Марса, а также обнаружили еще один источник внутреннего тепла планеты, как уже писал Фокус.

Также недавнее исследование показало, что на Красную планету первым должен отправится исключительно женский экипаж и это связано с большей экономией средств, потраченных на такую миссию.