Коли перші астронавти полетять на Марс: NASA озвучило свої амбітні плани

У NASA вважають, що виконати поставлену мету буде дуже складно, але все ж таки американське космічне агентство намагатиметься.

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Перші астронавти можуть здійснити обліт Марса на космічному кораблі вже в 2033 році, але висадка на Червону планету в 2040 році, яку раніше запланували в NASA, є дуже сміливим та амбітним завданням, пише Space.

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Раніше керівництво NASA вже озвучувало плани, згідно з якими висадка перших астронавтів на Марс може відбутися вже 2040 року. А за 7 років до цього астронавти зможуть здійснити перший пілотований політ навколо Марса. Це дуже амбітні плани і виявилося, що NASA поки що складно втілити їх у життя, хоча космічне агентство дуже намагається це зробити.

Перші астронавти можуть здійснити обліт Марса на космічному кораблі вже 2033 року Фото: NASA

За словами Джима Рейтера з NASA, посадка людей на Червоній планеті в 2040 році після 6-місячної подорожі в космосі є дуже сміливим завданням. Досягти цієї мети може і не вийде і це пов'язано з тим, що залишилося лише 16 років (бо все має бути готове вже до 2039 року), щоб створити всі необхідні технології. Але не лише в цьому справа.

Для того, щоб люди змогли полетіти на Марс, потрібно, щоб на Місяці вже на початку 2030-х років існувала база, що постійно діє. Також до цього часу має бути побудована та вже функціонувати місячна космічна станція Gateway. Саме на цій станції будуть знаходитись припаси та астронавти для подальшого польоту на Марс. Також цю станцію і місячну базу потрібно використовувати як випробувальний полігон для польотів на Червону планету.

Космічна станція Gateway. Ілюстрація Фото: NASA

У NASA вважають, що астронавти мають полетіти на станцію Gateway, прожити там півроку (це час польоту до Марса), потім вони спустяться на поверхню Місяця і проведуть місяць на місячній базі (це час, який астронавти мають провести на Марсі). Після цього астронавти знову повертаються на орбітальну станцію Gateway, пробудуть там ще 6 місяців і тільки після цього повернуться на Землю. Подібний випробувальний політ просто необхідний, перш ніж відправити людей на Червону планету, кажуть вчені.

Місячна космічна станція під час свого обертання навколо Місяця проходитиме через радіаційний пояс Землі, який є також у Марса. Тому імітація польоту на Червону планету дозволить перевірити технологіїї захисту від шкідливого сонячного та космічного випромінювання у далекому космосі. Але поки що ці технології перебувають у розробці та їх випробування займуть багато років, каже Рейтер.

За словами Джима Рейтера з NASA, посадка людей на Червоній планеті в 2040 році після 6-місячної подорожі в космосі є дуже сміливим завданням Фото: New Atlas

Але це не всі проблеми, які потрібно вирішити NASA. Для посадки астронавтів на Місяць та Марс NASA планує використовувати багаторазову систему, що складається з космічного корабля та ракети-носія від компанії SpaceX під назвою Starship. Поки що такий космічний корабель має опустити астронавтів із орбіти на Місяць під час першої у 21 столітті висадки людини на супутник Землі у 2025 році. Але поки що Starship навіть не зміг полетіти до космосу під час випробувального польоту. Про цю подію Фокус вже докладно писав.

Наразі перед NASA стоїть кілька завдань: потрібно висадитися на Місяць, побудувати там базу, побудувати орбітальну станцію, створити нові технології, перевірити їх у дії, провести імітаційні польоти на Марс, не витратити на це надто багато грошей та постаратися вкластися у запланований графік. Чи зможе NASA висадити астронавтів на Марсі у 2040 році стане відомо швидше за все вже на початку наступного десятиліття.

Щодо Червоної планети, то нещодавно вчені змогли визначити товщину кори Марса, а також виявили ще одне джерело внутрішнього тепла планети, як уже писав Фокус.

Також недавнє дослідження показало, що на Червону планету першим має вирушити виключно жіночий екіпаж і це пов'язано з більшою економією коштів, витрачених на таку місію.