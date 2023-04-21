Випробувальний політ Starship, що закінчився вибухом: чому це не катастрофа для SpaceX (відео)

Величезна космічна ракетна система компанії SpaceX до моменту вибуху "прожила" майже 4 хвилини. Але насправді це випробування у компанії Ілона Маска вважають успішним.

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20 квітня зі стартового майданчика компанії SpaceX на півдні штату Техас вперше полетіла в космос найпотужніша ракетна система у світі – Starship. Але її політ був дуже недовгим, він тривав менше 4 хвилин, після чого мегаракета, висотою 120 метрів, вибухнула. Уламки цієї ракетної системи, що складається з ракети-носія Super Heavy і космічного корабля Starship, впали у води Мексиканської затоки. Але в компанії SpaceX не вважають це катастрофою, і для цього є кілька причин, пише Space.

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Як уже писав Фокус, через 3 хвилини після старту мегаракети Starship, її перший ступінь, тобто ракета-носій Super Heavy, повинен був відокремитися від космічного корабля і опуститься у води Мексиканської затоки. А сам космічний корабель мав здійснити політ на навколоземну орбіту, після чого приводнитися в Тихому океані. Але 5 з 33 двигунів Raptor першого ступеня ракетної системи Starship не спрацювали як слід. Загалом 3 з них не запустилися під час старту, а решта двох припинила роботу під час короткочасного польоту.

20 квітня зі стартового майданчика компанії SpaceX на півдні штату Техас, вперше полетіла до космосу найпотужніша ракетна система у світі – Starship Фото: SpaceX

Навіть 28 двигунів, що залишилися, змогли підняти Starship на висоту в 39 км над поверхнею планети. Але через 3 хвилини після старту двигуни першого ступеня ракети замість того, щоб вимкнутись, продовжували працювати. Також не відбулося включення шести двигунів верхнього ступеня, тобто космічного корабля Starship.

Після цього вся ракетна система стала дуже сильно крутититися у повітрі ще приблизно хвилину і нарешті стався вибух приблизно через 3 хвилини та 59 секунд після початку випробувального запуску в космос. Швидше за все, інженери SpaceX активували систему самознищення ракети в цей момент.

Поки що точно не відомо, чому стався збій у роботі двигунів або інших систем мегаракети Starship, хоча у компанії SpaceX розпочали ретельне розслідування інциденту та пообіцяли найближчим часом повідомити про результати.

Відразу після не зовсім вдалого випробувального запуску в космос, власник SpaceX Ілон Маск привітав усіх співробітників компанії із "захоплюючим тестовим запуском Starship". Маск написав у Twitter, що цей політ дав багато інформації, яка буде використана для того, щоб здійснити новий випробувальний політ Starship за кілька місяців.

У компанії SpaceX заявили, що цей запуск ракети не є катастрофою і ось чому.

Поки що точно не відомо, чому стався збій у роботі двигунів чи інших систем мегаракети Starship, хоча в компанії SpaceX розпочали ретельне розслідування інциденту та пообіцяли найближчим часом повідомити про результати. Фото: скріншот

По-перше, великим успіхом можна вважати той факт, що повністю зібрана ракетна система Starship, яка складається з двох ступенів, взагалі злетіла.

По-друге, пуск нової ракети не зруйнував стартову вежу, що було б великою проблемою і призвело б до значного уповільнення подальших робіт на стартовому майданчику. Тобто в компанії SpaceХ вважають великим успіхом те, що ракета не вибухнула під час старту та змогла набрати висоту в 39 км.

По-третє, ракетна система Starship змогла подолати особливий бар'єр, так звану точку Max-Q, коли навантаження на ракету найвищі. Це сталося за 1 хвилину 20 секунд після старту і небезпека полягала в тому, що ракета могла вибухнути в цей момент.

У компанії SpaceX заявили, що перший випробувальний політ допоможе підвищити надійність майбутньої версії Starship, адже головна мета цієї мегаракети полягає в тому, щоб дозволити людям літати на інші планети Сонячної системи. Поки що Starship, коли пройде всі випробування успішно, планують використовувати як транспортний засіб для доставки людей і вантажів на Місяць, а потім і на Марс.

Як уже писав Фокус, марсохід NASA втратив свого "друга" на Червоній планеті, з яким він провів цілий рік. У марсохода Perseverance закінчилася ціла епоха спільної подорожі на Марсі з "улюбленим каменем", що потрапив у його колесо.