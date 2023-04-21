Испытательный полет Starship, закончившийся взрывом: почему это не катастрофа для SpaceX (видео)

Огромная космическая ракетная система компании SpaceX до момента взрыва "прожила" почти 4 минуты. Но на самом деле это испытание в компании Илона Маска считают успешным.

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20 апреля со стартовой площадки компании SpaceX на юге штата Техас, впервые полетела в космос самая мощная ракетная система в мире – Starship. Но ее полет был очень недолгим, он продолжался меньше 4 минут, после чего мегаракета, высотой в 120 метров, взорвалась. Обломки этой ракетной системы, состоящей из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship, упали в воды Мексиканского залива. Но в компании SpaceX не считают это катастрофой и для этого есть несколько причин, пишет Space.

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Как уже писал Фокус, через 3 минуты после старта мегаракеты Starship, ее первая ступень, то есть ракета-носитель Super Heavy должна была отделится от космического корабля и опустится в воды Мексиканского залива. Сам же космический корабль должен был совершить полет на околоземную орбиту, после чего приводнится в Тихом океане. Но 5 из 33 двигателей Raptor первой ступени ракетной системы Starship не сработали как нужно. Вообще 3 из них не запустились во время старта, а остальные два прекратили работу во время кратковременного полета.

20 апреля со стартовой площадки компании SpaceX на юге штата Техас, впервые полетела в космос самая мощная ракетная система в мире – Starship Фото: SpaceX

Не даже оставшиеся 28 двигателей смогли поднять Starship на высоту в 39 км над поверхностью планеты. Но через 3 минуты после старта двигатели первой ступени ракеты вместо того, чтобы отключиться, продолжали работать. Также не произошло включение 6 двигателей верхней ступени, то есть космического корабля Starship.

После этого вся ракетная система стала очень сильно кружится в воздухе еще примерно минуту и наконец произошел взрыв примерно через 3 минуты и 59 секунд после начала испытательного запуска в космос. Скорее всего инженеры SpaceX активировали систему самоуничтожения ракеты в этот момент.

Пока что точно не известно, почему произошел сбой в работе двигателей или других систем мегаракеты Starship, хотя в компании SpaceX начали тщательное расследование инцидента и пообещали в ближайшее время сообщить о результатах.

Сразу после не совсем удачного испытательного запуска в космос, владелец SpaceX Илон Маск поздравил всех сотрудников компании "с захватывающим тестовым запуском Starship". Маск написал в Twitter, что этот полет дал много информации, которая будет использована для того, чтобы совершить новый испытательный полет Starship через несколько месяцев.

В компании SpaceX заявили, что данный запуск ракеты не является катастрофой и вот почему.

Пока что точно не известно, почему произошел сбой в работе двигателей или других систем мегаракеты Starship, хотя в компании SpaceX начали тщательное расследование инцидента и пообещали в ближайшее время сообщить о результатах Фото: скриншот

Во-первых, большим успехом можно считать тот факт, что полностью собранная, состоящая из двух ступеней ракетная система Starship вообще взлетела.

Во-вторых, пуск новой ракеты не разрушил стартовую башню, что было бы большой проблемой и привело бы к значительному замедлению дальнейших работ на стартовой площадке. То есть в компании SpaceХ считают большим успехом то, что ракета не взорвалась во время старта и смогла досчитать высоты в 39 км.

В-третьих, ракетная система Starship смогла преодолеть особый барьер, так называемую точку Max-Q, когда нагрузки на ракету самые высокие. Это произошло через 1 минуту 20 секунд после старта и опасность состояла в том, что ракета могла взорваться в этот момент.

В компании SpaceX заявили, что первый испытательный полет поможет повысить надежность будущей версии Starship, ведь главная цель этой мегаракеты состоит в том, чтобы позволить людям летать на другие планеты Солнечной системы. Пока что, Starship, когда пройдет все испытания успешно, планируют использовать в качестве транспортного средства для доставки людей и грузов на Луну, а потом и на Марс.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA потерял своего "друга" на Красной планете, с которым он провел вместе целый год. У марсохода Perseverance закончилась целая эпоха совместного путешествия на Марсе со попавшим в его колесо "любимым камнем".