Марсоход NASA потерял своего "друга" на Красной планете: провели целый год вместе (фото)

У марсохода Perseverance закончилась целая эпоха совместного путешествия на Марсе со своим неожиданным попутчиком.

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Марсоход NASA установил своеобразный внеземной рекорд, потому как в течение более года, а именно на протяжении 427 марсианских дней, он путешествовал по кратеру Езеро на Марсе вместе с камнем, застрявшим в одном из его колес, пишет ScienceAlert.

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Марсоход Perseverance оснащен шестью ударопрочными колесами, которые помогают ему нормально перемещаться по очень неровной поверхности Марса, покрытой песчаными дюнами, каменными холмами и огромным количеством марсианских камней разного размера.

Еще в феврале прошлого года одна из камер марсохода сделала снимок камня, который попал в переднее левое колесо аппарата и как оказалось, этот камень стал попутчиком Perseverance на долгие 427 марсианских дней. Таким образом можно сказать, что марсоход установил своеобразный внеземной рекорд по самому длительному переносу марсианского камня во время путешествия по кратеру Езеро.

Еще в феврале прошлого года одна из камер марсохода сделала снимок камня, который попал в переднее левое колесо аппарата и как оказалось этот камень стал попутчиком Perseverance на долгие 427 марсианских дней Фото: NASA

Недавно марсоход прислал новые снимки с Марса и ученые уже не увидели посторонний объект в его колесе. По словам ученых из NASA, за более чем год Perseverance преодолел вместе с камнем в колесе примерно 10 км по поверхности Марса. Некоторые ученые из NASA еще в прошлом году говорили о том, что у марсохода теперь есть свой любимый камень, который теперь потерян. Каким образом этот камень оказался в колесе марсохода неизвестно, но на самом деле в этом нет ничего необычного. Марсианские камни застревали в колесах и других марсоходов, а затем также исчезали.

Недавно марсоход прислал новые снимки с Марса и ученые уже не увидели посторонний объект в его колесе Фото: NASA

По словам ученых, марсианский камень не причинял никаких неудобств марсоходу и тем более не причинил никакого вреда одному из его колес. Такие камни могут попасть в колеса марсохода во время его передвижения по пересеченной местности Марса, в частности во время движения по каменным холмам. Если же марсоход движется по менее твердой поверхности, то под действием своего веса он может разломать марсианские камни на куски, и части этих камней, отлетая, также могут попасть в колеса марсохода. Но в основном в скором времени камни выпадают.

Поверехность Марса в кратере Езеро. Этот знаменитый снимок марсоход Perseverance сделал еще в прошлом году. На нем можно увидеть и первый марсианский вертолет Ingenuity Фото: NASA

Как пишет издание ScienceAlert, возможной причиной того, что этот камень так долго путешествовал вместе с марсоходом действительно является тот факт, что это был его любимый камень. И возможно Perseverance выбросил его потому как ищет еще более лучший марсианский камень.

Фокус уже писал о том, что марсоход Curiosity, который находится в кратере Гейла на Марсе, недавно сделал снимок очень необычной структуры на Красной планете. Этот марсианский камень вызвал бурные обсуждения в Сети потому как имеет очень специфическую форму и напоминает скелет мертвого животного.

У марсохода Perseverance есть еще один "друг" – это первый марсианский вертолет Ingenuity. Как уже писал Фокус, недавно этот летательный аппарат также установил несколько рекордов на Марсе.