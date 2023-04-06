Марсианские рекорды. Первый внеземной вертолет на Марсе полетел выше и быстрее, чем когда-либо (видео)

После двух лет полетов на Марсе вертолет Ingenuity продолжает бить рекорды.

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Первый в истории летательный аппарат на другой планете после двух лет пребывания на Марсе продолжает устанавливать новые рекорды. В NASA сообщили, что во время 49-го полета над поверхностью Красной планеты вертолет Ingenuity смог взлететь выше чем когда-либо и при этом смог установить новый рекорд скорости полета, пишет Space.

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Согласно сообщению NASA, 2 апреля первый внеземной летательный аппарат установил сразу два новых рекорда во время очередного полета на Марсе. Он набрал самую большую высоту и полетел с самой высокой скоростью за все время осуществления своих полетов над поверхностью Красной планеты.

Небольшой летательный аппарат, который помогает марсоходу Perseverance исследовать кратер Езеро в поисках признаков внеземной жизни, весит всего 1,8 кг. Изначально NASA планировало использовать вертолет Ingenuity в качестве демонстрационной технологии, чтобы узнать, как будет себя вести летательный аппарат на другой планете.

Небольшой летательный аппарат, который помогает марсоходу Perseverance исследовать кратер Езеро в поисках признаков внеземной жизни, весит всего 1,8 кг. Изначально NASA планировало использовать вертолет Ingenuity в качестве демонстрационной технологии, чтобы узнать, как будет себя вести летательный аппарат на другой планете Фото: NASA/JPL-Caltech

Свой первый полет на Марсе вертолет Ingenuity осуществил 19 апреля 2021 года, через два месяца после посадки на Марс. Тогда вертолет поднялся на небольшую высоту и провисел в воздухе в течение 39 секунд. NASA планировало, что данный летательный аппарат выполнит еще четыре полета, после чего, скорее всего, прекратит свою миссию.

Но уже прошло два года, и вертолет Ingenuity смог в 49-й раз подняться над поверхностью Красной планеты. И он не просто в очередной раз полетел, а смог достичь максимальной для себя высоты и максимальной скорости, по крайней мере на данный момент.

Но уже прошло два года, и вертолет Ingenuity смог в 49-й раз подняться над поверхностью Красной планеты. И он не просто в очередной раз полетел, а смог достичь максимальной для себя высоты и максимальной скорости, по крайней мере на данный момент Фото: NASA

В NASA сообщили, что марсианский летательный аппарат поднялся на 16 метров над поверхностью Марса и летел со скоростью в 23,3 км/час. Предыдущий рекорд составлял 14 метров в высоту и 21,6 км/час, что касается скорости полета.

NASA также обнародовало новый видеоролик, на котором сам вертолет не виден, но видна его тень на поверхности Марса, которую отбрасывал летательный аппарат во время предыдущего, 47-го полета. Также в видеоролике можно увидеть изображения поверхности планеты, которые были сделаны навигационной камерой Ingenuity.

Можно сказать, что вертолет Ingenuity установил еще два рекорда на Марсе. Это первый внеземной летательный аппарат, который на сегодня смог пробыть в разреженной атмосфере планеты в общей сложности почти 87 минут. При этом за все время своих полетов вертолет преодолел 11 224 метра. Теперь ученые из NASA с нетерпением ждут юбилейного, 50-го полета на Марсе, во время которого, возможно будут установлены новые рекорды.

Фокус уже подробно писал о 47-м полете вертолета Ingenuity, когда марсоход Perseverance с помощью своей камеры запечатлел передвижение летательного аппарата на Марсе.

Также Фокус уже писал о том, что теоретически люди смогут построить первую колонию на Марсе уже через три десятилетия. Но о колонизации других планет пока говорить очень рано, ведь это намного более сложный процесс, считают ученые.

Напоминаем, что орбитальные аппараты, которые изучают Марс из космоса прислали на Землю подробные изображения поверхности Красной планеты, как уже писал Фокус.