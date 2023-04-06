Марсіанські рекорди. Перший позаземний вертоліт на Марсі полетів вище та швидше, ніж будь-коли (відео)

Після двох років польотів на Марсі гелікоптер Ingenuity продовжує бити рекорди.

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Перший в історії літальний апарат на іншій планеті після двох років перебування на Марсі продовжує встановлювати нові рекорди. У NASA повідомили, що під час 49-го польоту над поверхнею Червоної планети гелікоптер Ingenuity зміг злетіти вище ніж будь-коли і при цьому зміг встановити новий рекорд швидкості польоту, пише Space.

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Згідно з повідомленням NASA, 2 квітня перший позаземний літальний апарат встановив одразу два нові рекорди під час чергового польоту на Марсі. Він набрав найбільшу висоту і полетів із найвищою швидкістю за весь час здійснення своїх польотів над поверхнею Червоної планети.

Невеликий літальний апарат, що допомагає марсоходу Perseverance досліджувати кратер Езеро у пошуках ознак позаземного життя, важить лише 1,8 кг. Спочатку NASA планувало використовувати вертоліт Ingenuity як демонстраційну технологію, щоб дізнатися, як поводитиметься літальний апарат на іншій планеті.

Невеликий літальний апарат, який допомагає марсоходу Perseverance досліджувати кратер Езеро у пошуках ознак позаземного життя, важить лише 1,8 кг. Спочатку NASA планувало використовувати вертоліт Ingenuity як демонстраційну технологію, щоб дізнатися, як поводитиметься літальний апарат на іншій планеті. Фото: NASA/JPL-Caltech

Свій перший політ на Марсі вертоліт Ingenuity здійснив 19 квітня 2021 року, за два місяці після посадки на Марс. Тоді гелікоптер піднявся на невелику висоту і провисів у повітрі протягом 39 секунд. NASA планувало, що цей літальний апарат виконає ще чотири польоти, після чого, найімовірніше, припинить свою місію.

Але вже минуло два роки, і гелікоптер Ingenuity зміг у 49-й раз піднятися над поверхнею Червоної планети. І він не просто в черговий раз полетів, а зміг досягти максимальної для себе висоти та максимальної швидкості, принаймні зараз.

Але вже минуло два роки, і гелікоптер Ingenuity зміг у 49-й раз піднятися над поверхнею Червоної планети. І він не просто в черговий раз полетів, а зміг досягти максимальної для себе висоти та максимальної швидкості, принаймні зараз Фото: NASA

У NASA повідомили, що марсіанський літальний апарат піднявся на 16 метрів над поверхнею Марса і летів зі швидкістю 23,3 км/год. Попередній рекорд становив 14 метрів у висоту та 21,6 км/год, що стосується швидкості польоту.

NASA також оприлюднило новий відеоролик, на якому сам гелікоптер не видно, але видно його тінь на поверхні Марса, яку відкидав літальний апарат під час попереднього 47-го польоту. Також у відеоролику можна побачити зображення поверхні планети, зроблені навігаційною камерою Ingenuity.

Можна сказати, що гелікоптер Ingenuity встановив ще два рекорди на Марсі. Це перший позаземний літальний апарат, який на сьогодні зміг пробути в розрідженій атмосфері планети майже 87 хвилин. При цьому за весь час своїх польотів гелікоптер подолав 11 224 метри. Тепер вчені з NASA з нетерпінням чекають на ювілейний, 50-й політ на Марсі, під час якого, можливо, будуть встановлені нові рекорди.

Фокус вже докладно писав про 47-й політ вертольота Ingenuity, коли марсохід Perseverance за допомогою своєї камери зафіксував пересування літального апарату на Марсі.

Також Фокус вже писав про те, що теоретично люди зможуть збудувати першу колонію на Марсі вже через три десятиліття. Але про колонізацію інших планет поки що говорити дуже рано, адже це набагато складніший процес, вважають вчені.

Нагадуємо, що орбітальні апарати, які вивчають Марс із космосу, надіслали на Землю докладні зображення поверхні Червоної планети, як уже писав Фокус.