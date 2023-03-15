Новий рекорд на Марсі. Марсохід NASA показав, як літає на Червоній планеті позаземний вертоліт (відео)

Вертоліт Ingenuity здійснив свій 47-й політ на Марсі та встановив новий рекорд дальності своїх переміщень.

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Марсохід Perseverance відобразив на свою камеру черговий політ першого позаземного літального апарата на іншій планеті. Вертоліт Ingenuity здійснив свій 47-й політ на Марсі та встановив новий рекорд дальності своїх переміщень. За майже 2 роки перебування на Марсі загалом він подолав відстань більш ніж 10 500 метрів, пише Space.

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У NASA повідомили про те, що перший рукотворний літальний апарат на Марсі, вертоліт Ingenuity 47 раз піднявся вгору над поверхнею планети. Під час чергового польоту він подолав відстань 440 метрів, і так загальна дальність його переміщень становить 10 544 метри. Це справжній рекорд для літального апарата, який майже 2 роки займається вивченням Марса разом із марсоходом Perseverance. Цього разу вертоліт летів на швидкості 5,3 м/с на висоті 12 метрів, хоча максимальна висота його польоту на сьогодні становить 14 метрів. Загальний час польоту становив 146 секунд.

У NASA повідомили про те, що перший рукотворний літальний апарат на Марсі, вертоліт Ingenuity 47 раз піднявся вгору над поверхнею планети. Під час чергового польоту він подолав відстань 440 метрів, і так загальна дальність його переміщень становить 10 544 метри. Фото: NASA

Це неймовірне досягнення для літального апарата, який спочатку мав здійснити лише 5 польотів в атмосфері Марса для того, щоб вчені NASA могли переконатися в працездатності цієї технології.

Прибувши на Марс разом із марсоходом Perseverance ще в лютому 2021 року, свій перший політ вертоліт Ingenuity здійснив лише 19 квітня того ж року. Тоді він просто піднявся на висоту 3 метри та протримався над поверхнею Червоної планети 39 секунд. Тільки під час другого польоту вертоліт подолав відстань 4 метри на висоті 5 метрів.

Згідно з повідомленням NASA, найближчими тижнями літальний апарат здійснить 48-й і 49-й польоти, і вчені дуже сподіваються, що вони стануть свідками ювілейного 50-го польоту унікального літального апарата.

Фотографія, яку зробив гелікоптер під час свого переміщення над поверхнею Марса. Ці знімки Ingenuity зробив за допомогою своєї навігаційної камери, і, на відміну від марсохода, вони чорно-білі. Фото: NASA

За тим, як здійснює свій політ над поверхнею Червоної планети позаземний вертоліт, уважно стежив за допомогою своєї камери марсохід Perseverance. За допомогою відео можна отримати уявлення не тільки про переміщення апарата в атмосфері Марса, але й про місцевість, яку досліджують зараз обидва апарати NASA. За словами вчених, мета цього польоту полягала в розвідці нової місцевості, куди має переміститися марсохід, який займається пошуками ознак стародавнього мікробного життя на Марсі.

На цей раз обидва апарати зібрали більше, ніж зазвичай, зображень поверхні планети, а потім відправили всі ці дані на Землю. Окрім важливості отриманих зображень, учені особливо оцінили відео польоту літального апарата, що підтвердило останні дані про те, що з ним усе гаразд і він зможе продовжувати виконувати свою місію на Марсі.

У відеоролик також включені фотографії, які зробив гелікоптер під час свого переміщення над поверхнею планети. Ці знімки Ingenuity зробив за допомогою своєї навігаційної камери, і, на відміну від марсохода, вони чорно-білі. На кадрах видно марсіанські піщані дюни, над якими пролетів вертоліт на звичайній для себе висоті 12 метрів, хоча він може підніматися на пару метрів вище.

Згідно з повідомленням NASA, Ingenuity зараз не тільки допомагає марсоходу Perseverance в його дослідженнях Марса. Вчені хочуть переконатися, що такі ж гелікоптери зможуть доставити зібрані марсоходом зразки місцевої породи до місця їх відправлення на Землю. Тобто якщо Perseverance через кілька років перестане працювати й не зможе довезти зразки самостійно, то йому на допомогу прийдуть запущені на Марс нові літальні апарати. Марсохід уже приготував резервну копію зібраних зразків, які чекають свого часу, як уже докладно писав Фокус.

Згідно з планом НАСА, унікальні зразки гірської породи з Марса прибудуть на Землю на початку 2030-х років. А поки що вертоліт і марсохід досліджують місцевість у кратері Єзеро, де мільярди років тому було озеро й дельта річки, які могли бути придатними для розвитку життя.

Фокус уже писав про те, що орбітальний апарат MRO з висоти 300 км над поверхнею Марса зробив унікальні знімки, на яких видно дивні структури майже ідеально круглої форми. Вчені пояснили, що це насправді.