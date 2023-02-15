Апарат NASA надав докази існування позаземного "складу" на Марсі (фото)

Перший в історії позаземний "склад" на іншій планеті існує, і це підтверджують знімки марсохода Perseverance.

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Марсохід Perseverance надіслав на Землю докладні знімки поверхні кратера Єзеро на Марсі, на яких видно результати його важливої діяльності. Вперше в історії завдяки зусиллям космічного апарату NASA на іншій планеті був створений імпровізований склад з 10 титанових трубок із зразками місцевих гірських порід, пише Gizmodo.

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Марсохід Perseverance провів два роки на Марсі, досліджуючи поверхню кратера Езеро, сподіваючись виявити ознаки стародавнього мікробного життя. Можливо, життя таки було на Марсі в далекому минулому, але про це ми зможемо дізнатися лише на початку 2030-х років. У 2033 році на Землю повинні бути доставлені зразки марсіанської гірської породи, які збирав марсохід у спеціальні титанові трубки, які він розміщував у спеціальному сховищі.

[ + – ] Марсохід Perseverance провів два придатні Марсі, досліджуючи поверхню кратера Езеро, сподіваючись виявити ознаки стародавнього мікробного життя. Можливо життя таки було на Марсі в далекому минулому, але про це ми зможемо дізнатися тільки на початку 2030-х років Фото: NASA

Але у марсохода Perseverance на початку року постало ще одне завдання — підготувати резервний запас зразків у 10 титанових трубках, які слід залишити на поверхні Марса. Вчені з NASA вирішили перестрахуватися на випадок, якщо космічний апарат не зможе працювати ще протягом кількох років до того моменту, поки на Марс прибудуть інші апарати, щоб забрати зразки.

[ + – ] Марсохід Perseverance надіслав на Землю докладні знімки поверхні кратера Єзеро на Марсі, на яких видно результати його дуже важливої діяльності. Вперше в історії завдяки зусиллям космічного апарату NASA на іншій планеті був створений імпровізований склад з 10 титанових трубок із зразками місцевих гірських порід Фото: NASA

Тобто якщо станеться якась катастрофа з марсоходом і не він сам не зможе довезти зразки до місця їх збору та відправки на орбіту, то в цьому випадку два літальні апарати зберуть резервні копії з першого в історії марсіанського "складу".

Вчені з NASA відзвітували про те, що марсохід як доказ правильно виконаної роботи надіслав на Землю 368 докладних зображень поверхні кратера Єзеро. На них видно розташування всіх 10 титанових трубок зі зразками.

[ + – ] Вчені з NASA відзвітували про те, що марсохід як доказ правильно виконаної роботи надіслав на Землю 368 докладних зображень поверхні кратера Езеро. На них видно розташування всіх 10 титанових трубок із зразками Фото: NASA

Попри те, що NASA оприлюднили зображення 14 лютого, насправді всі знімки Марса зроблені ще 31 січня рівно через рік після того, як був взятий перший зразок. За словами вчених, склад із титанових трубок було створено на меті, де мільярди років тому існувала дельта стародавньої річки, яку марсохід Perseverance ще продовжує досліджувати. У повідомленні NASA сказано, що лише 8 титанових трубок наповнені зразками гірської породи, ще одна містить частинки атмосфери Марса і одна порожня.

Фокус вже писав про перший фотозвіт марсохода Perseverance про результати своєї роботи, який був не таким детальним, але в будь-якому разі порадував вчених на Землі.

Також Фокус писав про те, що марсохід Curiosity виявив на Марсі змінену водою гірську породу, що є доказом існування у цьому районі неглибокого озера мільярди років тому.

Як вже писав Фокус, вчені припускають, що подорож на Марс і життя на цій планеті можуть бути небезпечними для існування людини. Організм астронавтів може просто не витримати страшних позаземних умов.