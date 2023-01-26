Марсохід NASA приготував сюрприз для вчених на тлі першого в історії "складу" на Марсі (фото)

Марсохід Perseverance зробив селфі та показав результати своєї роботи з підготовки зразків місцевої породи для відправлення на Землю.

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У марсохода Perseverance з'явився ще один привід для гордості, адже він завершив формування першого в історії складу на Марсі з частини зібраних зразків місцевої гірської породи. Цей склад космічний апарат створює шляхом скидання спеціальних титанових трубок з марсіанським камінням на поверхню планети. Щоб відзначити цю подію, марсохід зробив селфі на фоні викинутих трубок із зразками, пише Cnet.

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Марсохід Perseverance вже два роки займається вивченням поверхні кратера Езеро на Марсі, де в минулому було величезне озеро, а також розміщені залишки дельти стародавньої річки.

Окрім вивчення поверхні, він також досліджує атмосферу Марса і шукає ознаки давнього мікробного життя, яке, як вважають учені, існувало на Червоній планеті.

[ + – ] У марсохода Perseverance з'явився ще один привід для гордості, адже він завершив формування першого в історії складу на Марсі з частини зібраних зразків місцевої гірської породи. Фото: NASA

Щоб дізнатися чи було там життя, вченим необхідно отримати зразки місцевої гірської породи, які активно весь цей час збирав марсохід. Ці зразки космічний апарат поміщає у спеціальні титанові трубки та зберігає у своєму "утробі".

Але ще в грудні минулого року Perseverance почав створювати перший на Марсі "склад" із титанових трубок, який є запасним варіантом для майбутнього відправлення зразків на Землю.

Місія з доставки цих зразків на нашу планету у складі кількох космічних апаратів прибуде на Марс на початку наступного десятиліття, щоб уже 2033 доставити їх на Землю.

Якщо з марсоходом на той час нічого не станеться, то він сам доставить частину зразків до місця їхнього відправлення на орбіту, де їх забере інший апарат і відправить на Землю. Але якщо марсохід вийде з ладу, то запасний склад зразків врятує ситуацію. Пара літальних апаратів забере їх та доставить до місця відправлення в космосі.

У NASA повідомили, що всі 10 запланованих до викиду на поверхню Марса титанових трубок вже знаходяться там, де мають бути. Тобто марсохід Perseverance завершив формування першого в історії "складу" на Марсі.

[ + – ] У NASA повідомили, що всі 10 запланованих до викиду на поверхню Марса титанових трубок вже знаходяться там, де мають бути. Тобто марсохід Perseverance завершив формування першого в історії "складу" на Марсі Фото: NASA

Щоб відзначити цю подію, марсохід зробив селфі на фоні викинутих трубок із зразками. Хоча не всі їх можна розглянути на нових зображеннях, вчені стверджують, що все пройшло за планом.

Насправді нові селфі марсохода були складені з кількох десятків зображень, зібраних докупи. Свої автопортрети космічний апарат зробив за допомогою камер, встановлених на його роботизованому маніпуляторі.

Як уже писав Фокус, у відповідь на деякі сумніви про те, що цей марсіанський склад не зможе пережити багато років суворих умов на планеті, в NASA заявили, що не варто переживати. Вчені вважають, що у будь-якому разі ці титанові трубки можна буде виявити, навіть якщо їх засипе шаром пилу.

Фокус вже писав про те, що в NASA зацікавилися новим проєктом космічної ракети, яка здатна доставити астронавтів на Землю за 45 днів замість 1 року.