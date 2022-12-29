Похорону на Марсі не буде. У NASA заявили, що важливому досягненню Perseverance нічого не загрожує

Зразки гірської породи з Червоної планети будуть доставлені Землю, як і заплановано, вчасно.

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Деякі експерти заявили, що зібрані зразки марсіанської породи, які зберігаються в титанових трубках і викинуті на поверхню планети, можуть не пережити впливу природних явищ на Марсі. Але в NASA заспокоїли громадськість, заявивши, що цим ємностям ніщо не загрожує, пише Space.

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У NASA вважають, що попри побоювання деяких експертів, ні марсіанський пил, ні вітри, ні жахливий холод не зможуть нашкодити титановим ємностям зі зразками. Особливо це стосується пилу, який теоретично міг би "поховати" ці сховища під величезним шаром частинок.

Справа в тому, що, як уже писав докладно Фокус, марсохід Perseverance почав готувати резервні копії зразків марсіанської породи для їх можливого відправлення на Землю у 2031 році.

[ + – ] Марсохід Perseverance почав готувати резервні копії зразків марсіанської породи для їх можливого відправлення на Землю у 2031 році Фото: NASA

Основні титанові ємності зі зразками марсохід зберігає у своєму "особистому" сховищі, але якщо він вийде з ладу через 9 років і не зможе доставити їх до місця відправлення на Землю, то ці резервні копії заберуть два марсіанські вертольоти. Вони доставлять їх на спеціальну посадкову платформу, де маніпулятор запакує зразки в маленьку ракету, а та полетить на навколомарсіанську орбіту та передасть їх космічному апарату, який відповідає за доставку цієї посилки вченим.

Але з'явилися побоювання, що ці титанові трубки занесе пилом і їх складно буде знайти, або вони постраждають від впливу вітру чи холоду за 9 років перебування на Марсі. У NASA заявили, що підстав для занепокоєння немає і місце першого марсіанського "складу" точно позначено на картах. Щодо пилу, то в цьому регіоні і вітер не настільки сильний, і не так багато пилу він переносить, щоб приховати ці ємності.

[ + – ] У NASA нагадали, що марсохід Perseverance вже майже 2 роки працює на Марсі і пил не вплинув на його діяльність та працездатність приладів. Але справжню живучість у цьому плані може показати марсохід Curiosity (на фото), який уже 10 років збирає пил і досі працює Фото: NASA

У NASA нагадали, що марсохід Perseverance вже майже 2 роки працює на Марсі і пил не вплинув на його діяльність та працездатність приладів. Але справжню живучість у цьому плані може показати марсохід Curiosity, який уже 10 років збирає пил і досі працює.

Хоча, іноді марсіанський пил все ж таки може "угробити" космічний апарат. Наприклад, як уже писав Фокус, після чотирьох років роботи на Марсі, саме пил привів до того, що апарат InSight "помер" на Червоній планеті.

Також у NASA заявили, що навіть дуже великий шар пилу все ж таки не заважає виявити ті чи інші важливі предмети на Марсі. Наприклад, кабелі того ж InSight ще можна розрізнити на поверхні навіть під товстим шаром пилу.

[ + – ] Також у NASA заявили, що навіть дуже великий шар пилу все ж таки не заважає виявити ті чи інші важливі предмети на Марсі. Наприклад, кабелі того ж InSight (на фото) все ще можна розрізнити на поверхні навіть під товстим шаром пилу Фото: NASA

У NASA планують, що перші марсіанські зразки (або ті, що зберігаються в "череві" Perseverance, або ті, які він складує на поверхні планети) будуть доставлені на Землю вже в 2033 році. Все, звичайно ж, залежить від фінансування космічного агентства, а також від того, наскільки успішним буде створення космічних апаратів, необхідних для відправлення зразків на Землю.

Фокус уже писав про те, що на Червоній планеті щойно розпочався 37-й рік і Новий рік на Марсі настав ще 26 грудня.