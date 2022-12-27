З новим роком, Марс. На Червоній планеті щойно розпочався 37-й рік

На Червоній планеті зовсім інша система обчислення років, і тут 1 рік триває 2 земні роки.

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У NASA повідомили, що фанати Марса можуть уже пити новорічне шампанське, адже Новий рік на Марсі настав 26 грудня, пише Space.

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Про те, що на Марсі вже настав Новий рік, у NASA повідомили невдовзі після того, як марсохід Perseverance вперше в історії здійснив важливу подію на іншій планеті. Він уже почав створювати "склад" із титанових пробірок, у яких зберігаються зразки марсіанської гірської породи.

Як уже писав Фокус, космічний апарат залишив на поверхні Червоної планети в кратері Єзеро вже другу ємність із зразком, причому це зразок-рекордсмен — він найдовший із усіх, які коли-небудь вдавалося зібрати марсоходу. Ці титанові пробірки вже на початку наступного десятиліття можна доставити на Землю. Докладніше про цю місію Фокус також писав.

NASA повідомило у Twitter, що вони неспроста почали відзначати Новий рік на Марсі раніше, ніж він настане на Землі.

[ + – ] У NASA повідомили, що фанати Марса можуть уже пити новорічне шампанське, адже Новий рік на Марсі настав 26 грудня. Фото: NASA

Перший обліт Червоної планети здійснив космічний апарат "Марінер-4" ще 14 липня 1965 року, але вчені розпочинають відлік початку нового року на Марсі з того моменту, коли планета досягла свого весняного північного рівнодення у 1955 році. У повідомленні NASA сказано, що потрібно було вибрати довільну точку на початку літочислення на Марсі, адже вченим просто необхідна така система. Обчислення марсіанських років допомагає вченим відстежувати довгострокові спостереження, такі як дані про погоду, зібрані космічними апаратами за десятиліття Марса.

[ + – ] Оскільки Марс знаходиться далі від Сонця, ніж Земля, цій планеті потрібно приблизно вдвічі більше часу, щоб зробити повний оберт навколо нашої зірки. Тому рік на Марсі триває 687 днів. Фото: NASA

Оскільки Марс знаходиться далі від Сонця, ніж Земля, цій планеті потрібно приблизно вдвічі більше часу, щоб зробити повний оберт навколо нашої зірки. Тому рік на Марсі триває 687 днів, і, до речі, востаннє, коли NASA відзначало Новий рік на Червоній планеті, марсохід Perseverance ще не приземлився.

Цей апарат здійснив посадку 18 лютого 2021 в кратері Єзеро, а отже він знаходиться на Марсі майже 1 марсіанський рік. Крім того, що марсохід вже почав створювати склад із титанових пробірок із зразками, його компаньйон, марсіанський вертоліт Ingenuity вже здійснив 37 польотів над поверхнею планети. Як уже писав Фокус, цей літальний апарат встановив рекорд по висоті польоту на Марсі.

Зараз на Червоній планеті знаходиться кілька космічних апаратів, які шукають ознаки потенційного життя і вже на початку 2030-х ми можливо дізнаємося чи було колись життя на цій пустельній і холодній планеті.

Також у NASA показали, як уже писав Фокус, як виглядає зимова пора на Марсі і який лід та сніг там можна виявити.