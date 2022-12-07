Так високо ще ніхто не літав. Вертоліт Ingenuity встановив рекорд на Марсі (відео)

Марсіанський вертоліт піднявся над поверхнею планети вище, ніж будь-коли, і встановив ще кілька рекордів.

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Вертоліт Ingenuity здійснив свій 35-й політ над поверхнею Марса та злетів на висоту 14 метрів, чого ще ніколи не робив до цього. Також цей перший літальний апарат на іншій планеті вже подолав величезну відстань за весь час польотів на Червоній планеті й перебував у повітрі рекордний час, пише Space.

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3 грудня 2022 року увійде в історію як день, коли перший літальний апарат на іншій планеті зміг піднятися на максимальну висоту. Вертоліт Ingenuity, який важить лише 1,8 кг, під час свого 35-го польоту на Марсі піднявся в повітря на висоту 14 метрів, що є абсолютним рекордом для нього.

Під час попередніх трьох польотів цей вертоліт зміг піднятися на висоту 12 метрів, але тепер він ставав нову планку для висоти польотів, яку, можливо, зможе подолати. Під час 35-го польоту Ingenuity подолав відстань 15 метрів, а сам політ тривав 52 секунди. Цей літальний апарат є першим у свєму роді, який зміг здійснити політ на іншій планеті, у цьому випадку — на Марсі.

[ + – ] Вертоліт Ingenuity, який важить лише 1,8 кг, під час свого 35-го польоту на Марсі піднявся в повітря на висоту 14 метрів, що є абсолютним рекордом для нього Фото: NASA

За весь час своїх дослідницьких вильотів він уже подолав загалом 7407 метрів відстані та за цей час перебував у повітрі майже 1 годину. Тобто він уже встановив рекорд дальності й тривалості польотів на іншій планеті, якщо брати загальну статистику. Звичайно, поки що його досягнення нема з чим порівняти, але це важлива віха в космічних дослідженнях.

Політ, який здійснив гелікоптер Ingenuity 3 грудня, став першим із 22 листопада й другим після серйозного оновлення його програмного забезпечення. Згідно із заявою NASA, останнє оновлення дозволить гелікоптеру краще орієнтуватися на місцевості й здійснювати безпечніші посадки.

Марсіанський вертоліт Ingenuity здійснив посадку на поверхню Червоної планети разом із марсоходом Perseverance у кратеті Єзеро ще в лютому минулого року. У NASA хотіли перевірити, наскільки можливий політ літального апарата в розрідженій атмосфері Марса.

Учені планували, що вертоліт зможе здійснити всього 5 вильотів, але дані показали, що цей літальний апарат набагато живучіший, а тому його місію продовжили. Гелікоптер неодноразово стикався з різними труднощами, але якщо все буде добре, то скоро NASA зможе відзначити дворічний ювілей польотів гелікоптера на Марсі. Зараз цей літальний апарат допомагає марсоходу Perseverance пересуватися поверхнею, уникаючи різних небезпек у кратері Єзеро діаметром 45 км.

У цьому кратері мільярди років тому було озеро й дельта річки, тому марсохід продовжує збирати зразки гірської породи, сподіваючись виявити в них ознаки позаземного життя. Ці зразки будуть доставлені на Землю на початку наступного десятиліття.

Фокус уже писав про незвичайний предмет, який "прилип" до вертольота Ingenuity, і в NASA довго намагалися зрозуміти, що це таке.

Також Фокус писав про те, що марсохід Perseverance зробив знімки одного з найскладніших польотів марсіанського вертольота.

Як уже писав Фокус, учені виявили на Марсі приховану структуру під його поверхнею, а це означає, що цю планету не можна назвати мертвою і там відбувається геологічна активність.