Дивний об'єкт зачепився за "ногу" вертольота Ingenuity на Марсі: у NASA поки не знають, що це

Незвичайний предмет зафіксувала навігаційна камера марсіанського літального апарату, але він уже відпав і не завдав жодних пошкоджень гелікоптеру.

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Вчені NASA спантеличені і поки не можуть точно сказати, що за сторонній предмет зачепився за "ногу" вертольота Ingenuity. Цей об'єкт, який схожий на шматок тканини, "побачила" навігаційна камера літального апарату (Navcam) під час останнього на сьогодні 33 польоту на Марсі. Під час попереднього польоту цього предмета не було видно.

Під час 33 польоту на Марсі вертоліт Ingenuity піднявся на висоту 10 метрів над поверхнею, перебував у повітрі майже 56 секунд і за цей час встиг подолати відстань майже 111 метрів. Швидкість польоту складала 4,75 м/с.

Сторонній об'єкт, схожий на шматок тканини, можна побачити на складеному із зображень камери вертольота відео. Цей дивний предмет відірвався від посадкової опори вертольота Ingenuity і впав на поверхню Марса. Також у NASA повідомили, що жодних пошкоджень "нога" вертольота чи сам апарат під час цього інциденту не зазнали.

[ + – ] Іншорідний предмет майорить у правому верхньому кутку цього відео

Поки в NASA не дійшли єдиної думки, що це може бути за сторонню предмет. Наразі всі зусилля команди Ingenuity націлені на те, щоб з'ясувати джерело походження дивного предмета.

Але деякі експерти мають одне припущення. Сам вертоліт разом із марсоходом Perseverance вирушили на Марс у 2020 році, а вже на початку 2021 року вони приземлилися на Марсі і у квітні минулого року вертоліт здійснив свій перший політ. Важливо уточнити, що до гелікоптера команда вчених ще на Землі прикріпила невеликий шматок тканини, який було взято з крила першого літака на планеті — літака братів Райт.

Можливо, цей шматок тканини відвалився від кабелю під сонячною панеллю вертольота, не витримавши екстремальних умов на Марсі. Але поки це лише здогад, і розслідування інциденту продовжується.

[ + – ] Вертоліт Ingenuity іноді надсилає знімки своєї тіні на поверхні Марса Фото: NASA

Маленький літальний апарат є надійним помічником марсохода Perseverance, разом з яким вони досліджують кратер Єзеро в пошуках стародавнього мікробного життя. Дані, отримані з вертольота, допомагають команді марсохода складати найбезпечніші маршрути подорожі для апарату на поверхні.

[ + – ] Два апарати на Марсі досліджують кратер Єзеро, який, як вважають вчені, колись був заповнений водою. Ілюстрація Фото: Express

Як уже писав Фокус, влітку NASA призупинило польоти вертольота Ingenuity через погодні умови, які могли нашкодити апарату.

Також Фокус писав про те, що через кілька років NASA відправить на Марс ще 2 такі ж вертольоти, які допомагатимуть у доставці зібраних марсоходом Perseverance зразків марсіанських гірських порід до місця їхнього відправлення на орбіту. Після того, як спеціальна ракета доставить ці зразки до космосу, інший космічний апарат доставить їх на Землю, але це станеться не раніше за початок наступного десятиліття.

Нагадуємо, що, як уже писав Фокус, вчені виявили ще один доказ того, що під поверхнею Марса, принаймні на його Південному полюсі, знаходяться озера з рідкою водою.