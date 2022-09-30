Рідка вода на Марсі все ж таки є: вчені вважають, що на планеті приховане як мінімум одне озеро
Нове дослідження передбачає, що під крижаною поверхнею Марса на Південному полюсі можуть бути резервуари з рідкою водою.
Вчені з різних університетів Великобританії представили своє нове дослідження, в якому вони стверджують, що під південною крижаною шапкою планети знаходиться вода в рідкому стані. Хоча це середовище і непридатне найімовірніше для підтримки життя, але в минулому на Марсі могли бути необхідні умови, пише Daily Mail.
Дані сканування Марса з космічних апаратів вже неодноразово натякали на те, що під крижаною шапкою на Південному полюсі Марса можуть бути резервуари з рідкою водою. На Марсі та на Південному та на Північному полюсах є крижані покриви. За своїм обсягом вони можна порівняти з розміром крижаного щита Гренландії. Деякі дослідження припускають, що, як і Землі, під товщею цього льоду можуть існувати озера з рідкої води. Хоча інші вчені стверджують, що вода там не може бути в рідкому стані, якщо вона там і існує, то лише у формі льоду з огляду на те, що температура взимку на полюсах Марса може опускатися до -364 градуси Цельсія.
Фокус вже писав про те, що американські вчені, наприклад, у своєму новому дослідженні, завили, що жодної води під поверхнею з льоду на Марсі немає і представили свої обґрунтування.
Але вчені з різних університетів Великобританії представили своє дослідження, в якому вони доводять наявність рідкої води під крижаною шапкою на Південному полюсі Марса. В межах своєї наукової роботи вчені використовували вимірювання форми поверхні крижаної шапки за допомогою приладів космічних апаратів, щоб виявити закономірності в її висоті. Потім вони створили комп'ютерні моделі, щоб з'ясувати, що може вплинути зміну висоти крижаного покриву.
Дослідження показало, що крижана шапка на Марсі має в деяких частинах відхилення по висоті і це може пояснюватися наявністю льодових озер з рідкою водою так само як і на Землі. Вони ще раз порівняли дані моделювання та показання приладів космічних апаратів, і вони практично збіглися. Так вчені вважають, що вода в рідкому стані під льодом на Марсі все ж таки існує. За словами вчених, вона не замерзає через те, що на Червоній планеті продовжується геотермальна активність, що дозволяє підтримувати вищу температуру під поверхнею крижаного покриву.
"Підльодовикові озера на Марсі існують, але це не обов'язково говорить про те, що там існує зараз життя. Ця вода надто солона навіть для мікробів. Але можливо в минулому на Марсі і були живі організми, коли клімат на планеті був іншим", — говорить Френсіс Батчер з Університету Шеффілда.
За словами Ніла Арнольда з Кембриджського університету, результати дослідження показують дуже високу ймовірність існування резервуарів з рідкої води під льодовиковою шапкою на Південному полюсі Марса, хоча таких озер там може бути небагато, а може бути взагалі одне.
Як уже писав Фокус, космічний телескоп Вебба нещодавно зробив зображення Марса.
Що стосується космічних телескопів, то, як уже писав Фокус, NASA планує спільну з компанією SpaceX місію до телескопа Габбл, в рамках якої може бути проведена модернізація космічної обсерваторії, якій 32 роки.