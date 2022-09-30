Рідка вода на Марсі все ж таки є: вчені вважають, що на планеті приховане як мінімум одне озеро

Нове дослідження передбачає, що під крижаною поверхнею Марса на Південному полюсі можуть бути резервуари з рідкою водою.

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Вчені з різних університетів Великобританії представили своє нове дослідження, в якому вони стверджують, що під південною крижаною шапкою планети знаходиться вода в рідкому стані. Хоча це середовище і непридатне найімовірніше для підтримки життя, але в минулому на Марсі могли бути необхідні умови, пише Daily Mail.

Дані сканування Марса з космічних апаратів вже неодноразово натякали на те, що під крижаною шапкою на Південному полюсі Марса можуть бути резервуари з рідкою водою. На Марсі та на Південному та на Північному полюсах є крижані покриви. За своїм обсягом вони можна порівняти з розміром крижаного щита Гренландії. Деякі дослідження припускають, що, як і Землі, під товщею цього льоду можуть існувати озера з рідкої води. Хоча інші вчені стверджують, що вода там не може бути в рідкому стані, якщо вона там і існує, то лише у формі льоду з огляду на те, що температура взимку на полюсах Марса може опускатися до -364 градуси Цельсія.

[ + – ] На Марсі та на Південному та на Північному полюсі є крижані покриви. За своїм обсягом вони можна порівняти з розміром крижаного щита Гренландії Фото: Apophis

Фокус вже писав про те, що американські вчені, наприклад, у своєму новому дослідженні, завили, що жодної води під поверхнею з льоду на Марсі немає і представили свої обґрунтування.

Але вчені з різних університетів Великобританії представили своє дослідження, в якому вони доводять наявність рідкої води під крижаною шапкою на Південному полюсі Марса. В межах своєї наукової роботи вчені використовували вимірювання форми поверхні крижаної шапки за допомогою приладів космічних апаратів, щоб виявити закономірності в її висоті. Потім вони створили комп'ютерні моделі, щоб з'ясувати, що може вплинути зміну висоти крижаного покриву.

Дослідження показало, що крижана шапка на Марсі має в деяких частинах відхилення по висоті і це може пояснюватися наявністю льодових озер з рідкою водою так само як і на Землі. Вони ще раз порівняли дані моделювання та показання приладів космічних апаратів, і вони практично збіглися. Так вчені вважають, що вода в рідкому стані під льодом на Марсі все ж таки існує. За словами вчених, вона не замерзає через те, що на Червоній планеті продовжується геотермальна активність, що дозволяє підтримувати вищу температуру під поверхнею крижаного покриву.

[ + – ] Дослідження показало, що крижана шапка на Марсі має в деяких частинах відхилення по висоті і це може пояснитися наявністю підльодовикових озер з рідкою водою, так само, як і на Землі Фото: NASA/JPL

"Підльодовикові озера на Марсі існують, але це не обов'язково говорить про те, що там існує зараз життя. Ця вода надто солона навіть для мікробів. Але можливо в минулому на Марсі і були живі організми, коли клімат на планеті був іншим", — говорить Френсіс Батчер з Університету Шеффілда.

За словами Ніла Арнольда з Кембриджського університету, результати дослідження показують дуже високу ймовірність існування резервуарів з рідкої води під льодовиковою шапкою на Південному полюсі Марса, хоча таких озер там може бути небагато, а може бути взагалі одне.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Вебба нещодавно зробив зображення Марса.

Що стосується космічних телескопів, то, як уже писав Фокус, NASA планує спільну з компанією SpaceX місію до телескопа Габбл, в рамках якої може бути проведена модернізація космічної обсерваторії, якій 32 роки.