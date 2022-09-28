Підземні озера з води на Марсі виявились не тим, що передбачалося: що виявили вчені

Нове дослідження передбачає, що під південною полярною крижаною шапкою Марса може бути звичайна гірська порода, і жодної води там немає.

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Новий аналіз даних, отриманих орбітальним апаратом Mars Express, передбачає, що під льодом на Південному полюсі Марса може й не бути ніяких поверхневих озер із рідкою водою. Сигнал, який зловили прилади космічного апарата, міг походити від звичайних гірських порід, прихованих під поверхнею. Поки що це тільки припущення вчених, але це говорить про те, що потрібні додаткові дослідження, щоб точно визначити, що ж ховається під південною крижаною шапкою Марса, пише ScienceAlert.

Кілька років тому вчені, вивчаючи дані сканування Південного полюса Марса космічним апаратом Mars Express, виявили таємничий сигнал, який відбивався від незвичайного матеріалу під крижаною поверхнею Марса. Подальший аналіз показав, що тут розташовані підповерхневі плями, які можуть бути озерами з рідкої води.

[ + – ] Кілька років тому вчені, вивчаючи дані сканування Південного полюса Марса космічним апаратом Mars Express, виявили таємничий сигнал, який відбивався від незвичайного матеріалу під крижаною поверхнею Марса. Подальший аналіз показав, що тут розташовані підповерхневі плями, які можуть бути озерами з рідкої води. Фото: Apophis

Такі ж плями, що відбивають сигнал із радарів, були виявлені під льодом Антарктиди. Виявилось, що це підземні озера з водою. Тому вчені вирішили, якщо на Землі такі озера на Південному полюсі існують під льодом, то вони можуть існувати й на Марсі в тому ж середовищі. Хоча є одна проблема. Вважається, що температура на Червоній планеті занадто низька для того, щоб вода залишалася в рідкому стані, навіть незважаючи на те, що вона перебуває під товстим шаром льоду і може не замерзати через високу солоність.

"Наші результати показують, що сигнал, який був отриманий під час сканування Південного полюса Марса, міг відбиватися від тонких шарів гірських порід. І він не пов'язаний із наявністю під крижаною шапкою Марса якої-небудь рідкої води або інших рідких речовин. Наша робота ставить під сумнів твердження про те, що рідка вода справді існує під поверхнею Марса", — каже Ден Лаліч із Корнельського університету, США.

[ + – ] Моделювання показало, що під час сканування не можна точно визначити, чи темні плями під крижаною шапкою Марса є дійсно резервуарами з рідкою водою Фото: Apophis

Для свого дослідження вчені провели моделювання з використанням шарів різних речовин і порід, що зустрічаються на Марсі. Вони вирішили продемонструвати, що сигнал радара під час сканування може показати певні властивості досліджуваного матеріалу, але не покажуть, що приховано під поверхнею Марса.

Моделювання показало, що під час сканування не можна точно визначити, чи темні плями під крижаною шапкою Марса є дійсно резервуарами з рідкою водою. За словами вчених, такі сигнали можуть відбивати і гірські породи, і лід, що складається з вуглекислого газу, а не води.

Уже не вперше вчені намагаються спростувати твердження про те, що під поверхнею Марса може бути рідка вода. Минулого року одне з досліджень показало, що сигнали, схожі на рідку воду, можуть створювати заморожена глина або вулканічні породи.

[ + – ] Уже не вперше вчені намагаються спростувати твердження про те, що під поверхнею Марса може бути рідка вода. Минулого року одне з досліджень показало, що сигнали, схожі на рідку воду, можуть створювати заморожена глина або вулканічні породи. Фото: NASA

"Ми не відкидаємо теоретичну наявність глибоко під поверхнею Марса рідкої води. Але поки що все вказує на те, що, можливо, її там немає. Потрібно більше доказів і ретельніших досліджень", — каже Лаліч.

Як уже писав Фокус, ученим вдалося дізнатися, скільки людського сміття вже є на Марсі.

Також Фокус писав про те, що деякі вчені вважають, що перед тим як летіти на Марс, потрібно обов'язково відвідати Венеру. Вони пояснили свою позицію, чому перший політ людини на іншу планету Сонячної системи має відбутися спочатку на другу планету від Сонця.