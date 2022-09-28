Подземные озера из воды на Марсе оказались не тем, что предполагалось: что обнаружили ученые

Новое исследование предполагает, что под южной полярной ледяной шапкой Марса может находится обычная горная порода и никакой воды там нет.

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Новый анализ данных, которые были получены орбитальным аппаратом Mars Express, предполагает, что подо льдом на Южном полюсе Марса может и не быть никаких поверхностных озер с жидкой водой. Сигнал, который уловили приборы космического аппарата, мог исходить от обычных горных пород, скрытых под поверхностью. Пока это только предположение ученых, но это говорит о том, что нужны дополнительные исследования, чтобы точно определить, что же скрывается под южной ледяной шапкой Марса, пишет ScienceAlert.

Несколько лет назад ученые, изучая данные сканирования Южного полюса Марса космическим аппаратом Mars Express обнаружили таинственный сигнал, который отражался от необычного материала под ледяной поверхностью Марса. Дальнейший анализ показал, что здесь находятся подповерхностные пятна, которые могут представлять собой озера из жидкой воды.

[ + – ] Несколько лет назад ученые, изучая данные сканирования Южного полюса Марса космическим аппаратом Mars Express обнаружили таинственный сигнал, который отражался от необычного материала под ледяной поверхностью Марса. Дальнейший анализ показал, что здесь находятся подповерхностные пятна, которые могут представлять собой озера из жидкой воды Фото: ESA

Такие же пятна, которые отражают сигнал с радаров, были обнаружены подо льдом Антарктиды. Оказалось, что это подземные озера с водой. Поэтому ученые решили, что если на Земле такие озера на Южном полюсе существуют подо льдом, то они могут существовать и на Марсе в той же среде. Хотя есть одна проблема. Считается, что температура на Красной планете слишком низкая для того, чтобы вода оставалась в жидком состоянии даже несмотря на то, что она находится под толстым слоем льда и может не замерзать из-за высокой солености.

"Наши результаты показывают, что сигнал, который был получен во время сканирования Южного полюса Марса мог отражаться от тонких слоев горных пород. И он не связан с наличием под ледяной шапкой Марса какой-либо жидкой воды или других жидкостных веществ. Наша работа ставит под сомнение утверждение о том, что жидкая вода действительно существует под поверхностью Марса", — говорит Дэн Лалич из Корнельского университета, США.

[ + – ] Моделирование показало, что во время сканирования нельзя точно определить, являются ли темные пятна под ледяной шапкой Марса действительно резервуарами с жидкой водой Фото: ESA

Для своего исследования ученые провели моделирование с использованием слоев разных веществ и пород, которые встречаются на Марсе. Они решили продемонстрировать, что сигнал радара во время сканирования может показать определенные свойства исследуемого материла, но не покажут, что именно скрыто под поверхностью Марса.

Моделирование показало, что во время сканирования нельзя точно определить, являются ли темные пятна под ледяной шапкой Марса действительно резервуарами с жидкой водой. По словам ученых, такие сигналы могут отражать и горные породы, и лед, который состоит из углекислого газа, а не из воды.

Уже не первый раз ученые пытаются опровергнуть утверждение о том, что под поверхностью Марса может не быть жидкой воды. В прошлом году одно из исследований показало, сигналы похожие на жидкую воду могут создавать замороженная глина или вулканические породы.

[ + – ] Уже не первый раз ученые пытаются опровергнуть утверждение о том, что под поверхностью Марса может не быть жидкой воды. В прошлом году одно из исследований показало, сигналы похожие на жидкую воду могут создавать замороженная глина или вулканические породы Фото: NASA

"Мы не отвергаем теоретическое наличие глубоко под поверхностью Марса жидкой воды. Но пока что все указывает на то, что возможно ее там нет. Нужно больше доказательств и более тщательные исследования", — говорит Лалич.

Как уже писал Фокус, ученым удалось узнать, сколько человеческого мусора уже находится на Марсе.

Также Фокус писал о том, что некоторые ученые считают, что перед тем, как лететь на Марс, нужно обязательно посетить Венеру. Они объяснили свою позицию, почему первый полет человека на другую планету Солнечной системы должен состоятся сначала на вторую планету от Солнца.