Первый полет человека на другую планету: лететь нужно на Венеру, а не на Марс, — ученые

Несмотря на то, что Венера считается "адской" планетой, ученые считают, что существуют важные причины для того, чтобы отправить людей сначала сюда.

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Венеру называют "сестрой" Земли из-за того, что эта планета имеет похожий размер и структуру с нашей планетой. Но это очень негостеприимный мир. Температура на поверхности Венеры может достигать 480 градусов Цельсия, а, например, температура плавления свинца составляет 327 градусов. Здесь огромное давление и в атмосфере очень много серы. Поэтому Венера – это не самое лучшее место для посещения человеком. Но группа ученых считает, что именно эта планета должны быть первой в списке пилотируемых миссий на другие планеты, а совсем не Марс, пишет The Guardian.

Ноам Изенберг из Университета Джона Хопкинса, США, и его коллеги предлагают первую пилотируемую миссию отправить на Венеру, а не на Марс ввиду того, что эта планета ближе к нам. И полет туда и обратно, в отличие от трехлетнего путешествия на Марс, займет меньше года.

"Да, на поверхности Венеры находиться невозможно, и астронавтам придется наблюдать за всем происходящим на планете с борта космического корабля, который будет находится в атмосфере. Но перед тем, как отравиться на Марс, стоит посетить Венеру. Это будет неоценимый опыт для будущих космических путешествий", — говорит Изенберг.

[ + – ] Температура на поверхности Венеры может достигать 480 градусов Цельсия, а, например, температура плавления свинца составляет 327 градусов. Здесь огромное давление и в атмосфере очень много серы Фото: NASA

Но ученые считают, что лучшим вариантом было бы посещение Венеры на пути к Марсу. Для того, чтобы сократить расход топлива и время путешествия к Красной планете, можно осуществить облет Венеры с посещением планеты.

"Это будет похоже на покупку двух товаров по цене одного. То есть за одну миссию можно будет посетить 2 планеты. Венера представляет большой научный интерес, так почему бы на пути к Марсу не посетить ее", — говорит Изенберг.

Открытие тысяч экзопланет заставляет ученых искать ответы на вопрос, сколько из них могут быть обитаемыми. Поэтому важно понять, почему Венера, которая так похожа на Землю и находится в обитаемой зоне нашей звезды, имеет совсем неподходящие для жизни условия, говорят ученые.

[ + – ] Ноам Изенберг из Университета Джона Хопкинса, США, и его коллеги предлагают первую пилотируемую миссию отправить на Венеру, а не на Марс (на фото) ввиду того, что эта планета ближе к нам Фото: NASA

"Венера – это неизведанный мир. И у нас есть уникальная возможность исследовать эту планету во время пилотируемой миссии. Астронавты могут управлять поверхностными "венероходами" и летательными аппаратами в атмосфере, чтобы лучше понять, что происходит на этой планете. А может там все же когда-то была жизнь и ее признаки можно обнаружить", — говорит Изенберг.

Но, пока что, это предложение не пользуется популярностью в NASA, хотя у Изенберга и его коллег есть немного сторонников.

"Я не думаю, что это самое лучшее место для посещения человеком. Эта миссия может принести больше проблем, чем пользы. Существует несколько проектов по изучению Венеры в будущем с помощью космических аппаратов и полет человека на Венеру мало что добавит к полученной аппаратами информации", — говорит Эндрю Коутс из Университета штата Калифорния.

Фокус уже писал о том, что другая группа американских ученых собирается отправить на Венеру космические аппараты, которые попытаются обнаружить на планете признаки жизни.

Что касается Марса, то Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, что на Красной планете когда-то были ледники, но гравитация сделала их страннее всего, что нам известно.