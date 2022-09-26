Перший політ людини на іншу планету: летіти треба на Венеру, а не на Марс, — учені

Незважаючи на те, що Венера вважається "пекельною" планетою, вчені вважають, що існують важливі причини, щоб відправити людей спочатку сюди.

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Венеру називають "сестрою" Землі через те, що ця планета має схожий розмір і структуру з нашою планетою. Але це дуже непривітний світ. Температура поверхні Венери може досягати 480 градусів Цельсія, а, наприклад, температура плавлення свинцю становить 327 градусів. Тут величезний тиск і в атмосфері дуже багато сірки. Тому Венера — це не найкраще місце для відвідування людиною. Але група вчених вважає, що саме ця планета має бути першою у списку пілотованих місій на інші планети, а зовсім не Марс, пише The Guardian.

Ноам Ізенберг з Університету Джона Гопкінса, США, і його колеги пропонують першу пілотовану місію відправити на Венеру, а не на Марс через те, що ця планета ближче до нас. І політ туди й назад, на відміну від трирічної подорожі на Марс, триватиме менше року.

"Так, на поверхні Венери перебувати неможливо, й астронавтам доведеться спостерігати за всім, що відбувається на планеті, з борту космічного корабля, який буде в атмосфері. Але перед тим, як вирушити на Марс, варто відвідати Венеру. Це буде неоціненний досвід для майбутніх космічних подорожей", — каже Ізенберг.

[ + – ] Температура поверхні Венери може досягати 480 градусів Цельсія, а, наприклад, температура плавлення свинцю становить 327 градусів. Тут величезний тиск і в атмосфері дуже багато сірки Фото: NASA

Але вчені вважають, що найкращим варіантом було б відвідування Венери на шляху до Марса. Для того, щоб скоротити витрати палива та час подорожі до Червоної планети, можна здійснити обліт Венери з відвідуванням планети.

"Це буде схоже на купівлю двох товарів за ціною одного. Тобто за одну місію можна буде відвідати дві планети. Венера являє великий науковий інтерес, то чому б на шляху до Марса не відвідати її", — говорить Ізенберг.

Відкриття тисяч екзопланет змушує учених шукати відповіді на запитання, скільки з них можуть бути заселеними. Тому важливо зрозуміти, чому Венера, яка так схожа на Землю і знаходиться в зоні нашої зірки, має зовсім непридатні для життя умови, кажуть вчені.

[ + – ] Ноам Ізенберг з Університету Джона Гопкінса, США, і його колеги пропонують першу пілотовану місію відправити на Венеру, а не на Марс через те, що ця планета ближче до нас Фото: NASA

"Венера — це незвіданий світ. І в нас є унікальна можливість дослідити цю планету під час пілотованої місії. Астронавти можуть керувати поверхневими "венероходами" та літальними апаратами в атмосфері, щоб краще зрозуміти, що відбувається на цій планеті. А може там все ж таки колись було життя і його ознаки можна виявити", — говорить Ізенберг.

Але, поки що, ця пропозиція не користується популярністю в NASA, хоча Ізенберг і його колег мають трохи прихильників.

"Я не думаю, що це найкраще місце для відвідування людиною. Ця місія може принести більше проблем, ніж користі. Існує кілька проєктів із вивчення Венери в майбутньому за допомогою космічних апаратів і політ людини на Венеру мало що додасть до отриманої апаратами інформації", — каже Ендрю Коутс з Університету штату Каліфорнія.

Фокус уже писав про те, що інша група американських учених збирається відправити на Венеру космічні апарати, які намагатимуться знайти на планеті ознаки життя.

Що стосується Марса, то Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, що на Червоній планеті колись були льодовики, але гравітація зробила їх найдивнішими за все, що нам відомо.