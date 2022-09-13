Чи є життя на Венері: новий космічний апарат скоро відповість

У межах місії Venus Life Finder вчені хочуть знайти мікробів там, де здавалося б, ніхто не може вижити.

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Вважають, що друга планета Сонячної системи абсолютно нежива, адже умови на ній такі, що будь-які мікроорганізми там вижити не можуть. Але у 2020 році з'явилося дослідження, в якому йшлося про те, що на Венері виявили речовину фосфін, яка може бути ознакою наявності в атмосфері планети життєвих форм. Спираючись на ці дані, вчені з Массачусетського технологічного інституту, США, спільно з компанією Rocket Lab планують відправити на Венеру космічний апарат, який міг би відповісти на запитання: чи є на цій безжальній планеті життя, пише Inverse.

Останній раз у хмари Венери занурювався радянський космічний апарат "Вега-2" ще 1985 року. Він провів 2 дні у хмарах Венери, а апарат для спуску на поверхню зміг там "прожити" лише 56 хвилин. Останній американський апарат "Магеллан" вивчав Венеру тільки з орбіти з 1989 по 1994 роки.

[ + – ] Останній раз у хмари Венери занурювався радянський космічний апарат "Вега-2" ще 1985 року. Він провів 2 дні у хмарах Венери, а апарат для спуску на поверхню зміг там "прожити" лише 56 хвилин. Останній американський апарат, "Магеллан", вивчав Венеру лише з орбіти з 1989 по 1994 роки Фото: NASA

На початку 2030-х років NASA планує відправити на Венеру космічні апарати VERITAS і DAVINCI, які вивчатимуть планету як з орбіти, так і станеться занурення в її атмосферу максимально близько до поверхні, як писав Фокус.

Але нова місія під назвою Venus Life Finder, яка фінансується з приватних джерел, має перевірити результати спірного дослідження 2020 року щодо наявності на Венері ознак життєдіяльності мікробного життя.

Вчені з Массачусетського технологічного інституту спільно з компанією Rocket Lab планують відправити на Венеру найближчим часом відразу три космічні місії. Перший апарат мають запустити у травні 2023 року, і він порине в атмосферу сусідки Землі.

[ + – ] Вчені з Массачусетського технологічного інституту спільно з компанією Rocket Lab планують відправити на Венеру найближчим часом відразу три космічні місії. Перший апарат має бути запущений у травні 2023 року і він поринути в атмосферу сусідки Землі Фото: Magnestar

За словами Януша Петковські з Массачусетського технологічного інституту, апарат за допомогою одного приладу вивчатиме склад хмар Венери, і що відбувається з частинками в її хмарах. Вчені вважають, що за багато десятиліть, коли Венера не була під пильною увагою космічних апаратів, в атмосфері планети могли відбутися різні зміни. І можливо, там все ж таки можна буде виявити ознаки мікробного життя.

[ + – ] Поверхня Венери, яку сфотографував радянський посадковий апарат Венера-13 Фото: wikipedia

"Перша місія може і не дасть відповіді на запитання, чи є життя на Венері, але якщо ми виявимо органічні молекули, значить там є органічна хімія. І це буде сигналом, що ми рухаємось у правильному напрямку", — каже Сара Сігер із Массачусетського технологічного інституту.

За словами вчених, решта двох місій буде зосереджена на більш ретельному вивченні атмосфери Венери і третій апарат навіть доставить на Землю зразки з цієї планети.

"Вважається, що життя на Венері неможливе, але експерименти в лабораторії показують, що навіть середовище, що складається із сірчаної кислоти, не обов'язково є прокляттям для складної органічної хімії або навіть для життя", — говорить Сігер.

[ + – ] Поверхня Венери, яку сфотографував радянський посадковий апарат Венера-13 Фото: wikipedia

За словами вчених, все ж таки в атмосфері Венери можуть існувати області, де є не такі жахливі для життя умови.

"Хмари на Венері зберігають дуже багато таємниць і можливо вони являють собою не те, що ми думаємо. Хоча багато хто вважає, що шукати життя на Венері — це божевілля, ми все ж таки спробуємо", — говорить Сігер.

Місія Venus Life Finder стане першою приватною науковою місією, відправленою на іншу планету.

Як уже писав Фокус, в одному з досліджень вчені запропонували можливу причину того, що на Венері життя не існує, тоді як на Землі воно з'явилося.

А недавнє дослідження вчених з Кембриджського університету говорить про те, що життя на другій планеті від Сонця все ж таки може існувати, як вже писав Фокус.