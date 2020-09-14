В атмосфере Венеры найден признак возможной жизни, – ученые

Молекулы фосфина обнаружены в таком количестве, что они могли появиться только при участии живых организмов.

На Венере обнаружено вещество фосфин. Как пишет издание Astrobiology.com, сообщить об этом открытии планирует в ближайшее время Королевское астрономическое общество Великобритании.

В 2019 году фосфин был предложен в качестве индикатора для поиска жизни на землеподобных экзопланетах, поскольку на Земле он производится анаэробными экосистемами (организмами, получающими энергию при отсутствии кислорода).

Сообщается, что ряду журналистам под эмбарго был разослан пресс-релиз с сообщением об открытии. Авторы Astrobiology.com не попали в их число, поэтому могут раскрывать информацию ранее.

По данным их источников, фосфин был обнаружен в атмосфере планеты, и его наличие говорит как минимум о сложных химических процесса на Венере, не известных ранее. Причем молекулы фосфина обнаружены в таком количестве, что они могли появиться только при участии живых организмов.

Открытие было сделано при помощи радиообсерватории ALMA, установленной в горах Чили, и инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях. В работе принимали участие астрономы из университетов Манчестера и Кардиффа и Массачусетского технологического института.

Из-за высоких температуры и давления у поверхности планеты, а также химического состава атмосферы Венера сейчас считается не пригодной для существования жизни.

Напомним, в рамках совместного исследования ученых из Соединенных Штатов и Швейцарии было доказано, что в недрах Венеры до сих пор происходят активные процессы, и свидетельствуют об этом 37 действующих вулканов.

Сейчас Венера отличается высокими температурами и токсичной атмосферой, но ученые из Института космических наук имени Годдарда предполагают, что так было не всегда. Компьютерное моделирование показало, что еще 700 млн лет назад на этой планете были подходящие условия для существования жизни