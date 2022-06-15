Дивні явища в атмосфері Венери: вчені відповіли, чи є життя на планеті
Нове дослідження повністю заперечує попередні припущення вчених.
Вчені з Кембриджського університету в результаті нового дослідження спростували думку, що в атмосфері Венери може існувати життя. Вони вважають, що незвичайна поведінка сірки в атмосфері планети не є підтвердженням присутності живих організмів, повідомляє Daily Mail.
Вважається, що будь-яка форма життя, яка присутня у великій кількості, повинна залишати хімічні сліди своєї життєдіяльності. Тобто вона споживає якісь речовини в їжу для отримання енергії й залишає після себе хімічні відходи.
Чи є життя на Венері?
Але вчені з Кембриджського університету не виявили жодних доказів того, що такі хімічні сліди існують, а отже, гіпотеза про якусь атмосферну форму життя на Венері не має під собою підстави.
Багато років вчені припускали, що на другій планеті від Сонця, яка є таким самим кам'янистим світом, як і Земля, але з екстремальними погодними умовами, сірка в атмосфері може бути джерелом їжі для живих організмів.
"Наше дослідження показує, що дивна поведінка сірки в атмосфері Венери, а саме її зникнення, не можна пояснити наявністю живих організмів у повітрі планети", — каже Шон Джордан із Кембриджського університету.
У різних шарах дуже щільної атмосфери Венери є різний рівень оксиду сірки — SO2. У нижніх шарах цей рівень досить високий, а у верхніх він чомусь різко знижується. Причиною такого зникнення сірки деякі вчені вважали наявність в атмосфері живих організмів, які її споживають.
Ми створили моделювання, щоб перевірити, чи можуть живі організми на Венері, якщо вони існують, впливати на хімічний склад атмосфери. Коли будь-яка форма життя харчується певною речовиною, вона також залишає після себе хімічний слід у вигляді відходів. Особливості венеріанської атмосфери рівень SO2 може знижуватися внаслідок споживання сірки живими мікроорганізмами.
Життя немає, але це не головна проблема
Але, за словами вчених, все ж таки ще доведеться з'ясувати, куди ж насправді зникає сірка, якщо її не поглинають живі організми. Хоча вчені й не знайшли доказів існування життя на Венері, вони вважають, що їхній метод хімічного аналізу атмосфер планет можна використовувати для пошуків життя поза Сонячною системою.
Також вчені покладають великі надії на космічний телескоп Вебба, який допоможе розібратися з дивними явищами в атмосфері Венери. А ще отримані дані можна використовувати для того, щоб знайти схожий на Венеру світ на просторах галактики.
"Навіть якщо на Венері життя немає, то цілком можливо, що на таких планетах в інших системах все ж таки воно може бути", — говорить Джордан.
Небезпечний світ
Венера є кам'янистим світом приблизно з таким же розміром і масою, як і Земля. Поверхня Венери є пустельним пейзажем, який періодично змінюють активні вулкани своїми виверженнями.
Температура на поверхні Венери перевищує 470 градусів Цельсія, але на рівні хмар приблизно в 50 км від поверхні температура знижується і становить приблизно таку ж, як і на Землі. Тиск на поверхні планети більший у 92 рази, ніж на поверхні Землі.
Фокус вже писав про те, що вчені припускають, що на Венері 4 млрд років тому все ж таки міг існувати придатний для життя клімат.
Про вулканічну активність на Венері і про те, як вона може бути пов'язана з присутністю потенційного життя на планеті, також писав Фокус.