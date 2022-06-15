Дивні явища в атмосфері Венери: вчені відповіли, чи є життя на планеті

Нове дослідження повністю заперечує попередні припущення вчених.

Вчені з Кембриджського університету в результаті нового дослідження спростували думку, що в атмосфері Венери може існувати життя. Вони вважають, що незвичайна поведінка сірки в атмосфері планети не є підтвердженням присутності живих організмів, повідомляє Daily Mail.

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Вважається, що будь-яка форма життя, яка присутня у великій кількості, повинна залишати хімічні сліди своєї життєдіяльності. Тобто вона споживає якісь речовини в їжу для отримання енергії й залишає після себе хімічні відходи.

Чи є життя на Венері?

Але вчені з Кембриджського університету не виявили жодних доказів того, що такі хімічні сліди існують, а отже, гіпотеза про якусь атмосферну форму життя на Венері не має під собою підстави.

Багато років вчені припускали, що на другій планеті від Сонця, яка є таким самим кам'янистим світом, як і Земля, але з екстремальними погодними умовами, сірка в атмосфері може бути джерелом їжі для живих організмів.

"Наше дослідження показує, що дивна поведінка сірки в атмосфері Венери, а саме її зникнення, не можна пояснити наявністю живих організмів у повітрі планети", — каже Шон Джордан із Кембриджського університету.

У різних шарах дуже щільної атмосфери Венери є різний рівень оксиду сірки — SO2. У нижніх шарах цей рівень досить високий, а у верхніх він чомусь різко знижується. Причиною такого зникнення сірки деякі вчені вважали наявність в атмосфері живих організмів, які її споживають.

[ + – ] У різних шарах дуже щільної атмосфери Венери є різний рівень оксиду сірки — SO2. У нижніх шарах цей рівень досить високий, а верхніх він якось різко знижується. Причиною такого зникнення сірки деякі вчені вважали наявність в атмосфері живих організмів, які споживають її в їжу Фото: wikipedia

Ми створили моделювання, щоб перевірити, чи можуть живі організми на Венері, якщо вони існують, впливати на хімічний склад атмосфери. Коли будь-яка форма життя харчується певною речовиною, вона також залишає після себе хімічний слід у вигляді відходів. Особливості венеріанської атмосфери рівень SO2 може знижуватися внаслідок споживання сірки живими мікроорганізмами.

Життя немає, але це не головна проблема

Але, за словами вчених, все ж таки ще доведеться з'ясувати, куди ж насправді зникає сірка, якщо її не поглинають живі організми. Хоча вчені й не знайшли доказів існування життя на Венері, вони вважають, що їхній метод хімічного аналізу атмосфер планет можна використовувати для пошуків життя поза Сонячною системою.

[ + – ] За словами вчених, все ж таки доведеться з'ясувати, куди ж насправді зникає сірка, якщо її не поглинають живі організми. Хоча вчені і не знайшли доказів існування життя на Венері, вони вважають, що їх метод хімічного аналізу атмосфер планет можна використовувати для пошуку поза Сонячною системою Фото: Apophis

Також вчені покладають великі надії на космічний телескоп Вебба, який допоможе розібратися з дивними явищами в атмосфері Венери. А ще отримані дані можна використовувати для того, щоб знайти схожий на Венеру світ на просторах галактики.

"Навіть якщо на Венері життя немає, то цілком можливо, що на таких планетах в інших системах все ж таки воно може бути", — говорить Джордан.

Небезпечний світ

Венера є кам'янистим світом приблизно з таким же розміром і масою, як і Земля. Поверхня Венери є пустельним пейзажем, який періодично змінюють активні вулкани своїми виверженнями.

Температура на поверхні Венери перевищує 470 градусів Цельсія, але на рівні хмар приблизно в 50 км від поверхні температура знижується і становить приблизно таку ж, як і на Землі. Тиск на поверхні планети більший у 92 рази, ніж на поверхні Землі.

[ + – ] Температура на поверхні Венери перевищує 470 градусів Цельсія Фото: NASA

Фокус вже писав про те, що вчені припускають, що на Венері 4 млрд років тому все ж таки міг існувати придатний для життя клімат.

Про вулканічну активність на Венері і про те, як вона може бути пов'язана з присутністю потенційного життя на планеті, також писав Фокус.