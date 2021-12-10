Життя немає, але є вулкани. Вчені виявили на Венері ознаки вулканічної активності

Нове дослідження показує, що один із вулканів на планеті все ще може бути активним і це може бути причиною фосфінів, які пов'язують з життям на Венері.

Вчені проаналізували дані, отримані за допомогою космічних апаратів Venus Express і Magellan, і вивчили вулкан Ідунн Монс, висота якого приблизно 2,5 км, а ширина близько 200 км. Він розташований у регіоні Імд на півдні Венери. Вони виявили сліди нещодавньої вулканічної активності. Ця активність може спричинити наявність нещодавно виявленого газоподібного фосфіну в атмосфері, який може свідчити про присутність життя на Венері, повідомляє Space.

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На Венері більше вулканів, ніж будь-якій іншій планеті Сонячної системи. Попередні дослідження кажуть, що там знаходиться понад 1600 великих вулканів і може бути понад 1 млн. невеликих вулканів.

"Можлива присутність фосфіну в атмосфері Венери може бути пов'язана з недавньою або продовжуваною вулканічною активністю", — говорить П'єро Д'Інчеко з Університету Д'Аннунціо в Пескара, Італія.

[ + – ] Венера Фото: wikipedia

Вчені вивчили дані з космічних апаратів і підтвердили наявність нових лавових потоків в Ідунн Монс. Також дані апаратів показали, що в нижніх шарах атмосфери над регіоном Імд рух вітрів повільніший, ніж очікувалося. За словами вчених, це може бути пов'язане з теплом, що виділяється від недавніх або продовжуваних вивержень. Також вчені виявили тріщини на поверхні, які можуть свідчити про вулканічну активність.

Враховуючи всі отримані дані, вчені дійшли висновку, що вулкан Ідунн Монс був активний у період від 10 тисяч років тому до декількох років тому.

"Ми вперше об'єднали так багато даних, щоб виявити недавню або продовжувану вулканічну активність", — говорить Д'Інчеко.

Фокус вже писав про те, що NASA та Європейське космічне агентство готують до запуску нові космічні апарати для дослідження Венери. Це будуть американські DAVINCI+ та VERITAS та європейський EnVision. Усі місії заплановані на кінець цього – початок наступного десятиліття.

"Якщо на Венері відбувається вулканічна активність, то ці апарати матимуть змогу побачити ці процеси", — кажуть у NASA.

Нагадуємо, що вчені припустили, що 4 млрд. років тому на Венері міг бути придатний для життя клімат.