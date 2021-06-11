Слідом за NASA. Європа відправить свій космічний апарат на Венеру

Європейське космічне агентство оголосило про запуск своєї місії для дослідження загадкової планети.

2 червня адміністратор NASA Білл Нельсон оголосив про відправку двох космічних апаратів на Венеру, що одержали назву DAVINCI+ і VERITAS, між 2028 і 2030 роками. А 10 червень Європейське космічне агентство (ESA) приєдналося до "космічної гонки" оголосило про запуск свого космічного апарату EnVision на Венеру на початку 2030-х років, повідомляє Space.com

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"Нас чекає нова ера в дослідженнях нашого найближчого, але зовсім іншого сусіда по Сонячній системі", — говорить науковий директор ESA Гюнтер Хасінгер. "Разом з недавно оголошеними місіями на Венеру під керівництвом NASA, у найближче десятиліття у нас буде надзвичайно велика наукова програма на цій загадковій планеті".

Як повідомляє ESA, політ на Венеру став пріоритетнішим, ніж астрофізичний проект Theseus, який вивчав би дуже далекі гамма-сплески та інші короткочасні явища з метою вивчення життєвого циклу найперших зірок.

Нова місія не буде першим візитом Європи на Венеру. Космічний апарат ESA Venus Express вже обертався навколо планети з 2005 по 2014 рік, вивчаючи її товсту атмосферу, багату вуглекислим газом.

EnVision також буде обертатися навколо Венери, але у нього на борту будуть сучасніші прилади для глибшого і докладнішого вивчення планети. Серед приладів Venus Express будуть включати ехолот для дослідження шарів всередині планети, спектрометри для аналізу газів в атмосфері Венери і з'єднань на її поверхні, радіолокаційний прилад для складання карти поверхні і прилад, який буде досліджувати структуру планети та її гравітаційне поле.

[ + – ] Художня ілюстрація. Космічний апарат EnVision Фото: Apophis

Хоча проект очолює ESA, радіолокаційний прилад для космічного апарату прибуде з NASA. "Прилад VenSAR допоможе створити унікальну карту поверхні Венери", — говорить Адріана Окампо, науковий співробітник програми EnVision в NASA.

Тим часом апарат NASA VERITAS створить глобальну топографічну карту Венери. Це будуть життєво важливі нові дані, порівняно з даними апарату Magellan, який використовував набагато старіші технології для картографування Венери в період з 1989 по 1994 рік.

Космічний апарат DAVINCI+ буде єдиним з цих трьох нових апаратів, який відправиться в атмосферу Венери. DAVINCI+ включає в себе головний орбітальний апарат і зонд, який буде подорожувати через атмосферу планети до її поверхні, збираючи вимірювання того, як атмосфера змінюється з глибиною.

Апарат EnVision відправлять в космос після двох місій NASA, при цьому представники ESA кажуть, що відправлять ракету-носій Ariane 6 у 2031, 2032 і 2033 роках. Потім космічному апарату потрібно 15 місяців, щоб досягти Венери, і ще 16 місяців, щоб досягти своєї кінцевої орбіти.

"Всі три місії допоможуть вченим краще зрозуміти, як Земля і Венера, які були так схожі на початку, стали такими різними світами", — говорить Том Вагнер, вчений з NASA.

"Об'єднані результати цих місій розкажуть нам, як сили вулканізму, тектоніки і хімічної ерозії об'єдналися, щоб створити і підтримувати тепличний клімат Венери".