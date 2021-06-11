Вслед за NASA. Европа отправит свой космический аппарат на Венеру

Европейское космическое агентство объявило о запуске своей миссии для исследования загадочной планеты.

2 июня администратор NASA Билл Нельсон объявил об отправке двух космических аппаратов на Венеру, получивших название DAVINCI + и VERITAS, между 2028 и 2030 годами. А 10 июня Европейское космическое агентство (ESA) присоединилось к "космической гонке" объявило о запуске своего космического аппарата EnVision на Венеру в начале 2030-х годов, сообщает Space.com

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"Нас ждет новая эра в исследованиях нашего ближайшего, но совершенно другого соседа по Солнечной системе", — говорит научный директор ESA Гюнтер Хасингер. "Вместе с недавно объявленными миссиями на Венеру под руководством NASA, в ближайшее десятилетие у нас будет чрезвычайно обширная научная программа на этой загадочной планете".

Как сообщает ESA, полет на Венеру стал более приоритетным, чем астрофизический проект Theseus, который изучал бы очень далекие гамма-всплески и другие кратковременные явления с целью изучения жизненного цикла самых первых звезд.

Новая миссия не будет первым визитом Европы на Венеру. Космический аппарат ESA Venus Express уже вращался вокруг планеты с 2005 по 2014 год, изучая ее толстую атмосферу, богатую углекислым газом.

EnVision также будет вращаться вокруг Венеры, но у него на борту будут более современные приборы для более глубокого и подробного изучения планеты. Среди приборов Venus Express будут включать эхолот для исследования слоев внутри планеты, спектрометры для анализа газов в атмосфере Венеры и соединений на ее поверхности, радиолокационный прибор для составления карты поверхности и прибор, который будет исследовать структуру планеты и ее гравитационное поле.

[ + – ] Художественная иллюстрация. Космический аппарат EnVision Фото: ESA

Хотя проект возглавляет ESA, радиолокационный прибор для космического аппарата прибудет из NASA. "Прибор VenSAR поможет создать уникальную карту поверхности Венеры", — говорит Адриана Окампо, научный сотрудник программы EnVision в NASA.

Тем временем аппарат NASA VERITAS создаст глобальную топографическую карту Венеры. Это будут жизненно важные новые данные, по сравнению с данными аппарата Magellan, который использовал гораздо более старые технологии для картографирования Венеры в период с 1989 по 1994 год.

Космический аппарат DAVINCI + будет единственным из этих трех новых аппаратов, который отправится в атмосферу Венеры. DAVINCI + включает в себя главный орбитальный аппарат и зонд, который будет путешествовать через атмосферу планеты к ее поверхности, собирая измерения того, как атмосфера изменяется с глубиной.

Аппарат EnVision отправят в космос после двух миссий NASA, при этом представители ESA говорят, что отправят ракету-носитель Ariane 6 в 2031, 2032 и 2033 годах. Затем космическому аппарату потребуется 15 месяцев, чтобы достичь Венеры, и еще 16 месяцев, чтобы достичь своей конечной орбиты.

"Все три миссии помогут ученым лучше понять, как Земля и Венера, которые были так похожи в начале, стали такими разными мирами", — говорит Том Вагнер, ученый из NASA.

"Объединенные результаты этих миссий расскажут нам, как силы вулканизма, тектоники и химической эрозии объединились, чтобы создать и поддерживать тепличный климат Венеры".