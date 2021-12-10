Жизни нет, но есть вулканы. Ученые обнаружили на Венере признаки вулканической активности

Новое исследование показывает, что один из вулканов на планете все еще может быть активным и это может быть причиной наличия фосфинов, которые связывают с жизнью на Венере.

Ученые проанализировали данные полученные с помощью космических аппаратов Venus Express и Magellan и изучили вулкан Идунн Монс, высота которого примерно 2,5 км, а ширина коло 200 км. Он расположен в регионе Имд на юге Венеры. Они обнаружили следы недавней вулканической активности. Эта активность может быть причиной наличия недавно обнаруженного газообразного фосфина в атмосфере, который может свидетельствовать о присутствии жизни на Венере, сообщает Space.

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На Венере больше вулканов, чем на любой другой планете Солнечной системы. Предыдущие исследования говорят, что там находится более 1600 крупных вулканов и может быть более 1 млн небольших вулканов.

"Возможное присутствие фосфина в атмосфере Венеры может быть связано с недавней или продолжающейся вулканической активностью", — говорит Пьеро Д'Инчеко из Университета Д'Аннунцио в Пескара, Италия.

[ + – ] Венера Фото: wikipedia

Ученые изучили данные с космических аппаратов и подтвердили наличие свежих лавовых потоков в Идунн Монс. Также данные аппаратов показали, что в нижних слоях атмосферы над регионом Имд движение ветров более медленное, чем ожидалось. По словам ученых, это может быть связано с теплом, выделяемым от недавних или продолжающихся извержений. Также ученые обнаружили трещины на поверхности, которые могут свидетельствовать о вулканической активности.

Учитывая все полученные данные, ученые пришли к выводу, что вулкан Идунн Монс был активен в период от 10 тысяч лет назад до всего нескольких лет назад.

"Мы впервые объединили так много данных, чтобы выявить недавнюю или продолжающуюся вулканическую активность’, — говорит Д'Инчеко.

Фокус уже писал о том, что NASA и Европейское космическое агентство готовят к запуску новые космические аппараты для исследования Венеры. Это будут американские DAVINCI + и VERITAS и европейский EnVision. Все мисси запланированы на конец этого – начало следующего десятилетия.

"Если на Венере происходит вулканическая активность, то эти аппараты смогут увидеть эти процессы", — говорят в NASA.

Напоминаем, что ученые предположили, что 4 млрд лет назад на Венере мог быть пригодный для жизни климат.