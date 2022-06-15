Странные явления в атмосфере Венеры: ученые дали ответ, есть ли жизнь на планете

Новое исследование полностью опровергает предыдущие предположения ученых.

Ученые из Кембриджского университета в результате нового исследования опровергли бытующее мнение, что в атмосфере Венеры может существовать жизнь. Они считают, что необычное поведение серы в атмосфере планеты не является доказательством присутствия живых организмов, сообщает Daily Mail.

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Считается, что любая форма жизни, которая присутствует в большом изобилии, должна оставлять химические следы своей жизнедеятельности. То есть она потребляет какие-то вещества в пищу для получения энергии и после себя оставляет химические отходы.

Если ли жизнь на Венере?

Но ученые из Кембриджского университета не обнаружили никаких доказательств того, что такие химические следы существуют, а значит гипотеза о некой атмосферной форме жизни на Венере не имеет под собой основания.

Многие годы ученые предполагали, что на второй планете от Солнца, которая является таким же каменистым миром, как и Земля, но с экстремальными погодными условиями, сера в атмосфере может служить источником пищи для живых организмов.

"Наше исследование показывает, что странное поведение серы в атмосфере Венеры, а именно ее исчезновение, нельзя объяснить наличием живых организмов в воздухе планеты", — говорит Шон Джордан из Кембриджского университета.

В разных слоях очень плотной атмосферы Венеры присутствует разный уровень оксида серы — SO2. В нижних слоях этот уровень достаточно высокий, а верхних он каким-то образом резко снижается. Причиной такого исчезновения серы некоторые ученые считали наличие в атмосфере живых организмов, которые ее потребляют в пищу.

[ + – ] В разных слоях очень плотной атмосферы Венеры присутствует разный уровень оксида серы — SO2. В нижних слоях этот уровень достаточно высокий, а верхних он каким-то образом резко снижается. Причиной такого исчезновения серы некоторые ученые считали наличие в атмосфере живых организмов, которые ее потребляют в пищу Фото: wikipedia

"Мы создали моделирование, чтобы проверить, могут ли живые организмы на Венере, если они существуют, влиять на химический состав атмосферы. Когда любая форма жизни питается определенным веществом, она также оставляет после себя химический след в виде отходов. Оказалось, что действительно, учитывая особенности венерианской атмосферы уровень SO2 может снижаться за счет потребления серы живыми микроорганизмами. Но в ходе этого процесса должны появляться другие молекулы в большом количестве, которых мы не обнаружили", — говорит Джордан.

Жизни нет, но это не главная проблема

Но по словам ученых, все же еще предстоит выяснить, куда же на самом деле исчезает сера, если ее не поглощают живые организмы. Хотя ученые и не нашли доказательств существования жизни на Венере, они считают, что их метод химического анализа атмосфер планет можно использовать для поисков жизни вне Солнечной системы.

[ + – ] По словам ученых, все же еще предстоит выяснить, куда же на самом деле исчезает сера, если ее не поглощают живые организмы. Хотя ученые и не нашли доказательств существования жизни на Венере, они считают, что их метод химического анализа атмосфер планет можно использовать для поисков жизни вне Солнечной системы Фото: ESA

Также ученые возлагают большие надежды на космический телескоп Уэбба, который может помочь разобраться со странными явлениям в атмосфере Венеры. Также полученные данные можно использовать для того, чтобы найти похожий на Венеру мир где-то на просторах галактики.

"Даже если на Венере жизни нет, то вполне возможно, что на подобных ей планетах в других системах все же она может быть", — говорит Джордан.

Опасный мир

Венера представляет собой каменистый мир примерно с таким же размером и массой, как и Земля. Поверхность Венеры представляет собой пустынный пейзаж, который периодически меняют активные вулканы своими извержениями.

Температура на поверхности Венеры превышает 470 градусов Цельсия, но на уровне облаков, примерно в 50 км от поверхности, температура снижается и составляет примерно такую же, как и на Земле. Давление на поверхности планеты больше в 92 раза, чем на поверхности Земли.

[ + – ] Температура на поверхности Венеры превышает 470 градусов Цельсия Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что ученые предполагают, что на Венере 4 млрд лет назад все же мог существовать пригодный для жизни климат.

О вулканической активности на Венере и о том, как она может быть связана с присутствием потенциальной жизни на планете, также писал Фокус.