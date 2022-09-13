Есть ли жизнь на Венере: новый космический аппарат скоро даст ответ

В рамках миссии Venus Life Finder ученые хотят найти микробов там, где казалось бы, не может никто выжить.

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Принято считать, что вторая планета Солнечной системы абсолютно безжизненна, ведь условия на ней такие, что любые микроорганизмы там выжить не могут. Но в 2020 году появилось исследование, в котором говорилось, что на Венере обнаружили вещество фосфин, которое может быть признаком наличия в атмосфере планеты жизненных форм. Опираясь на эти данные ученые из Массачусетского технологического института, США, совместно с компанией Rocket Lab планируют отправить на Венеру космический аппарат, который мог бы ответить на вопрос: есть ли на этой безжалостной планете жизнь, пишет Inverse.

Последний раз в облака Венеры погружался советский космический аппарат "Вега-2" еще в 1985 году. Он провел 2 дня в облаках Венеры, а спускаемый на поверхность аппарат смог там "прожить" только 56 минут. Последний американский аппарат, "Магеллан", изучал Венеру только с орбиты с 1989 по 1994 годы.

[ + – ] Последний раз в облака Венеры погружался советский космический аппарат "Вега-2" еще в 1985 году. Он провел 2 дня в облаках Венеры, а спускаемый на поверхность аппарат смог там "прожить" только 56 минут. Последний американский аппарат, "Магеллан", изучал Венеру только с орбиты с 1989 по 1994 годы Фото: NASA

В начале 2030-х годов NASA планирует отправить на Венеру космические аппараты VERITAS и DAVINCI, которые будут изучать планету как с орбиты, так и произойдет погружение в ее атмосферу максимально близко к поверхности, как уже писал Фокус.

Но новая миссия под названием Venus Life Finder, которая финансируется из частных источников, призвана проверить результаты спорного исследования 2020 года касательно наличия на Венере признаков жизнедеятельности микробной жизни.

Ученые из Массачусетского технологического института совместно с компанией Rocket Lab планируют отправить на Венеру в ближайшем будущем сразу три космических миссии. Первый аппарат должен быть запущен в мае 2023 года и он погрузится в атмосферу соседки Земли.

[ + – ] Ученые из Массачусетского технологического института совместно с компанией Rocket Lab планируют отправить на Венеру в ближайшем будущем сразу три космических миссии. Первый аппарат должен быть запущен в мае 2023 года и он погрузиться в атмосферу соседки Земли Фото: MIT

По словам Януша Петковски из Массачусетского технологического института, аппарат с помощью одного прибора будет изучать состав облаков Венеры, и что происходит с частицами в ее облаках. Ученые считают, что за многие десятилетия, когда Венера не была под пристальным вниманием космических аппаратов, в атмосфере планеты могли произойти разные изменения. И возможно, там все же можно будет обнаружить признаки микробной жизни.

[ + – ] Поверхность Венеры, которую сфотографировал советский посадочный аппарат "Венера-13" Фото: wikipedia

"Первая миссия может и не даст ответ на вопрос, если жизнь на Венере, но если мы обнаружим органические молекулы, значит там есть органическая химия. И это будет сигналом, что мы движемся в правильном направлении", говорит Сара Сигер из Массачусетского технологического института.

По словам ученых, остальные две миссии будут сосредоточены на более тщательном изучении атмосферы Венеры и третий аппарат даже доставит на Землю образцы с этой планеты.

"Считается, что жизнь на Венере невозможна, но эксперименты в лаборатории показывают, что даже среда, состоящая из серной кислоты, не обязательно является проклятием для сложной органической химии или даже для жизни", — говорит Сигер.

[ + – ] Поверхность Венеры, которую сфотографировал советский посадочный аппарат "Венера-13" Фото: wikipedia

По словам ученых, все же в атмосфере Венеры могут существовать области, где имеются не такие ужасные для жизни условия.

"Облака на Венере хранят очень много тайн и возможно они представляют из себя не то, что мы думаем. Хотя многие считают, что искать жизнь на Венере – это безумие, мы все же попробуем", — говорит Сигер.

Миссия Venus Life Finder станет первой частной научной миссией, отправленной на другую планету.

Как уже писал Фокус, в одном из исследований ученые предложили возможную причину того, что на Венере жизни не существует, в то время как на Земле она появилась.

А недавнее исследование ученых из Кембриджского университета говорит о том, что жизнь на второй планете от Солнца все же могут существовать, как уже писал Фокус.