Пролететь сквозь атмосферу Венеры: NASA создало захватывающее видео

Новое видео "переносит" в атмосферу Венеры вместе с космическим зондом DAVINCI, который будет запущен в конце десятилетия.

В NASA ведется работа по созданию двух космических аппаратов, для исследования Венеры в начале 2030-х годов. Один из них – VERITAS, будет вращаться вокруг планеты и изучать ее атмосферу и другие особенности планеты, а другой — DAVINCI сбросит высокотехнологичный зонд, который пройдет через атмосферу второй планеты от Солнца и окажется у ее поверхности. Поэтому в NASA создали видео, посвященное миссии DAVINCI и научным исследованиям, которые зонд будет проводить на Венере, сообщает Space.

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"Венера нас ждет, и DAVINCI готов взять нас с собой на эту планету", — говорит в видео рассказчик Джада Арни, планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Мэриленде.

DAVINCI – это космический аппарат и зонд, которые отправятся к Венере в 2029 году. Главный аппарат совершит два облета планеты, чтобы изучить ее атмосферу и поверхность ночной стороны Венеры. Он будет исследовать изменения облаков с течением времени и попытается узнать, что это за таинственное химическое вещество, которое странным образом поглощает ультрафиолетовый свет.

[ + – ] Сранение размеров планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс Фото: wikipedia

Также аппарат будет проводить исследование ночной поверхности в инфракрасном свете, поскольку горные породы выделяют поглощенное тепло в течение долгой ночи. Ученые хотят понять, как образовались странные высокогорья планеты.

Через 7 месяцев космический аппарат запустит в атмосферу Венеры зонд, который будет спускаться вниз в течение часа и все это время будет отправлять данные о состоянии атмосферы. Зонд будет изучать состав, температуру, давление и ветры в каждом слое атмосферы Венеры.

Ученые хотят не только больше узнать о современном состоянии планеты, но и понять историю ее развития, особенно ответить на вопрос: была ли здесь когда-то вода? Спустившись к поверхности, зонд сделает высококачественные снимки поверхности Венеры, а именно области Альфа, региона размером около 1500 км.

На поверхности Венеры, в том числе и в области Альфа находится много тессер, территорий, где горные породы неоднократно деформировались, так же как это происходит и на Земле, но глубоко в земной коре. Ученые хотят понять, что это за тессеры и как они сформировались на поверхности, чтобы лучше понять историю развития планеты.

По словам Джады Арни, зонд покажет, каково это побывать на поверхности Венеры.

"С помощью полученных данных мы узнаем, была ли Венера обитаемой планетой", — говорит Арни.

[ + – ] Венера Фото: wikipedia

Венера

Вторая планета от Солнца;

Год длится 224 земных дня;

День длится 243 земных суток;

Средний радиус — 6051 км;

Температура на поверхности — 464 градуса Цельсия.

Напоминаем, что по словам исследователей, 4 млрд лет назад на Венере мог быть пригодный для жизни климат.

А еще летом космический аппарат Solar Orbiter сделал новые снимки Венеры.