Солнечная Венера. Космический аппарат Solar Orbiter сделал яркие снимки соседки Земли (видео)
Во время своего близкого пролета возле Венеры космический аппарат запечатлел залитую солнцем планету.
На этой неделе космический аппарат Solar Orbiter, который лет к Солнцу для его дальнейшего изучения, пролетел на расстоянии 7995 километров от поверхности Венеры. В это время прибор Solar Orbiter Heliospheric Imager или SoloHI запечатлел как светится Венера, сообщает phys.org
На изображениях из которых был создан видеоролик видно, что Венера приближается слева, в то время как Солнце находится вне камеры справа вверху. Ночная сторона планеты, часть, скрытая от Солнца, выглядит как темный полукруг, окруженный ярким полумесяцем света — бликами с невероятно яркой, залитой солнцем стороны Венеры.
"На изображениях видна лишь часть дневной стороны, но она отражает достаточно солнечного света, чтобы появились яркий полумесяц и преломленные лучи, которые, кажется, исходят от поверхности", — говорит астрофизик Филип Хесс из Военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне.
На изображениях также можно увидеть две яркие звезды на заднем плане, прежде чем их затмевает Венера. Крайний справа – это Омикрон Тельца, двойная звездная система, а сверху и слева — Кси Тельца, которая является четверной звездной системой. Обе звезды находятся в созвездии Тельца.
Это был второй облет Венеры аппаратом Solar Solar. У него впереди еще шесть облетов планеты с 2022 по 2030 год. Космический аппарат использует гравитацию Венеры, чтобы, когда она приблизится к Солнцу, быть на максимально близком расстоянии от нашей звезды. Именно тогда Solar Orbiter сделает первые изображения северного и южного полюсов Солнца. А дальше продолжит свои исследования нашей звезды-хозяина.
Напоминаем, что на этой неделе свой облет вокруг Венеры совершил космический аппарат BepiColombo, который также сделал удивительные изображения планеты. Их можно увидеть в видеоролике.