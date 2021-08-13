Сонячна Венера. Космічний апарат Solar Orbiter зробив яскраві знімки сусідки Землі (відео)

Під час свого близького прольоту біля Венери космічний апарат сфотографував залиту сонцем планету.

На цьому тижні космічний апарат Solar Orbiter, який летить до Сонця для його подальшого вивчення, пролетів на відстані 7995 кілометрів від поверхні Венери. У цей час прилад Solar Orbiter Heliospheric Imager або SoloHI зобразив як світиться Венера, повідомляє phys.org

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На зображеннях, із яких був створений відеоролик, видно, що Венера наближається зліва, в той час як Сонце розташоване поза камерою справа вгорі. Нічна сторона планети, частина, прихована від Сонця, має вигляд темного пів кола, оточеного яскравим півмісяцем світла — відблисками з неймовірно яскравого, залитого сонцем боку Венери.

[ + – ] Відео на основі зображень Венери з космічного апарату Solar Orbiter

"На зображеннях видно лише частину денної сторони, але вона відображає достатньо сонячного світла, щоб з'явилися яскравий півмісяць і заломлені промені, які, здається, виходять від поверхні", — говорить астрофізик Філіп Гесс із Військово-морської дослідницької лабораторії у Вашингтоні.

На зображеннях також можна побачити дві яскраві зірки на задньому плані, перш ніж їх затьмарює Венера. Крайня праворуч — це Омікрон Тельця, подвійна зоряна система, а зверху та зліва — Ксі Тельця, яка є четверною зоряною системою. Обидві зірки перебувають у сузір'ї Тельця.

Це був другий обліт Венери апаратом Solar Solar. У нього попереду ще шість обльотів планети з 2022 з 2030 рік. Космічний апарат використовує гравітацію Венери, щоб, коли вона наблизиться до Сонця, бути на максимально близькій відстані від нашої зірки. Саме тоді Solar Orbiter зробить перші зображення північного і південного полюсів Сонця. А далі продовжить свої дослідження нашої зірки-господаря.

Нагадуємо, що на цьому тижні свій обліт навколо Венери здійснив космічний апарат BepiColombo, який також зробив дивовижні зображення планети. Їх можна побачити у відеоролику.