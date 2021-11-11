Пролетіти крізь атмосферу Венери: NASA створило захоплююче відео

Нове відео "переносить" в атмосферу Венери разом із космічним зондом DAVINCI, який буде запущено наприкінці десятиліття.

У NASA ведеться робота зі створення двох космічних апаратів для дослідження Венери на початку 2030-х років. Один із них – VERITAS, обертатиметься навколо планети та вивчатиме її атмосферу й інші особливості планети, а інший – DAVINCI — скине високотехнологічний зонд, який пройде через атмосферу другої планети від Сонця й опиниться біля її поверхні. Тому в NASA створили відео, присвячене місії DAVINCI та науковим дослідженням, які зонд проводитиме на Венері, повідомляє Space.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

"Венера на нас чекає, і DAVINCI готовий узяти нас із собою на цю планету", — говорить у відео оповідач Джада Арні, планетолог із Центру космічних польотів імені Годдарда NASA в Меріленді.

DAVINCI – це космічний апарат і зонд, які вирушать до Венери у 2029 році. Головний апарат здійснить два обльоти планети, щоб вивчити її атмосферу та поверхню нічного боку Венери. Він досліджуватиме зміни хмар з плином часу та спробує дізнатися, що це за таємнича хімічна речовина, яка дивним чином поглинає ультрафіолетове світло.

[ + – ] Порівняння розмірів планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс Фото: wikipedia

Також апарат проводитиме дослідження нічної поверхні в інфрачервоному світлі, оскільки гірські породи виділяють поглинене тепло протягом довгої ночі. Вчені хочуть зрозуміти, як утворилися дивні високогір'я планети.

Через 7 місяців космічний апарат запустить в атмосферу Венери зонд, який спускатиметься вниз протягом години і весь цей час надсилатиме дані про стан атмосфери. Зонд вивчатиме склад, температуру, тиск і вітри в кожному шарі атмосфери Венери.

Учені хочуть не лише більше дізнатися про сучасний стан планети, а й зрозуміти історію її розвитку, особливо відповісти на запитання: чи тут була колись вода? Спустившись до поверхні, зонд зробить високоякісні знімки поверхні Венери, а саме області Альфа, регіоні розміром близько 1500 км.

На поверхні Венери, в тому числі і в області Альфа, є багато тесер, територій, де гірські породи неодноразово деформувалися, так само як це відбувається і на Землі, але глибоко в земній корі. Вчені хочуть зрозуміти, що це за тесери і як вони сформувалися на поверхні, щоб краще зрозуміти історію розвитку планети.

За словами Джади Арні, зонд покаже, як це побувати на поверхні Венери.

"За допомогою отриманих даних ми дізнаємося, чи була Венера заселеною планетою", — говорить Арні.

[ + – ] Венера Фото: wikipedia

Венера

Друга планета від Сонця;

Рік триває 224 земні дні;

День триває 243 земні доби;

Середній радіус — 6051 км;

Температура на поверхні – 464 градуси Цельсія.

Нагадуємо, що, за словами дослідників, 4 млрд років тому на Венері міг бути придатний для життя клімат.

А ще влітку космічний апарат Solar Orbiter зробив нові знімки Венери.