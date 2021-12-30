Почему Венера остается необитаемой, в отличие от Земли: ученые нашли возможную причину

Новое исследование предполагает, что быстрые столкновения вещества из протопланетного диска могут объяснить, почему Земля пригодна для жизни, а Венера — нет.

Ученые пришли к выводу, что сильные столкновения с большой скоростью в начальный период формирования Венеры привели к тому, что вторая планета от Солнца несмотря на схожесть с Землей, осталась необитаемой, сообщает SciTechDaily.

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Планеты, согласно существующей теории формируются из протопланетных дисков, которые находятся возле звезды-родителя. Они образуются во время аккреции или наращивания вещества вокруг ядра планеты. В это время протопланетные объекты разных размеров сталкиваются друг другом и планета наращивает свою массу. Некоторые из таких объектов продолжают наносить удары на уже сформированный планетный объект.

Удары протопланетных объектов и их влияние на Венеру

По словам Симоне Марчи из Юго-западного научно-исследовательского института со штаб-квартирой в Сан-Антонио, штат Техас, в начале существования Солнечной системы такие удары имели огромную силу и могли повлиять как на внутренне устройство Венеры, так и на ее поверхность и атмосферу.

Во время предыдущего исследования ученые выяснили, что в период последней аккреционной фазы формирования Венеры, примерно 4,5 – 4 млрд лет назад, ударные объекты сталкивались с планетой с гораздо большей скоростью, чем это происходило на Земле. Ученые считают, что скорость некоторых объектов составляла не менее 30 км/с.

[ + – ] Моделирование движения частиц протопланетного объекта, падающих на планету, похожую на Венеру. Среднее и правое изображения показывают Венеру через 1 час и 11 часов после удара. Цвета показывают температуру. Фото: SciTechDaily

Новое моделирование, которое создали ученые показывает, что подобные ударные объекты расплавили мантию Венеры больше, чем это произошло на нашей планете. По словам Марчи, это повлияло не только на внутреннюю структуру Венеры, но и на структуру поверхности и состав атмосферы. Поэтому жизнь на Венере так и не появилась.

Более сильные удары изменили бы не только Венеру, но и Землю

Ученые даже предположили, что, если бы удары были сильнее, то Венера могла бы стать абсолютно не похожей на Землю и не быть каменистым объектом. Сильным столкновениям, вероятно, подверглась и Земля, но они были значительно меньшей силы и скорости, что привело к разным путям развития двух похожих планет.

"Эти столкновения в ранней истории Солнечной системы сыграли важную роль в формировании планет. Если бы все пошло другим путем, то жизнь на Земле так бы и не появилась и нас с вами не было бы", — говорит Марчи.

Напоминаем, что в результате другого исследования, ученые пришли к выводу, что миллиарды лет назад на Венере мог быть пригодный для жизни климат.

А с помощью видео, которое создали в NASA, можно отправиться в виртуальное путешествие сквозь атмосферу Венеры. Это видео "переносит" нас на Венеру вместе с космическим зондом DAVINCI, который будет запущен в конце десятилетия.

Фокус также писал, что ученые выяснили, как долго длится день на Венере. В среднем день на этой планете продолжается более 240 земных суток.