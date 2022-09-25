На Марсе когда-то были ледники, но гравитация сделала их страннее всего, что нам известно

Палеонтологам удалось смоделировать и изучить движение ледниковых масс на Красной планете и влияние на них гравитации.

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В то время, как ледники на Земле под действием климата то наступали, то отступали на протяжение всей истории нашей планеты, знаменуя ледниковые и межледниковые периоды. На Марсе, вероятнее всего, ледниковые массы двигались намного медленнее и со своими уникальными особенностями, пишет Inverse.

Группа палеонтологов из США и Франции под руководством Анны Грау Галофре провели уникальное исследование под названием "Сети долин и летопись оледенения на древнем Марсе". В ходе своего исследования они вызвались доказать существование ледниковых щитов на Красной планете и обнаружили их уникальные особенности.

Известно, что движение ледников на Земле оставило на поверхности своеобразные рельефы в виде U-образных долин, висячие долины и фьорды. Однако все эти характерные особенности движения ледников вовсе не характерны для Марса — казалось бы, это должно значить, что любые ледники на поверхности Красной планеты должны были бы быть неподвижны, словно статуи. Однако это не так. Новое исследование доказывает, что ледниковые массы на Марсе также двигались, однако из-за особенностей гравитации они передвигались гораздо медленнее, чем земные.

В ходе исследования Анна Галофре с коллегами смоделировали, как марсианская гравитация повлияет на связь между скоростью движения ледника и тем, как талая вода стекает под ним. Более быстрое отведение воды создало бы большее трение между скалой и ледником, что непременно оставило бы следы. Однако отсутствие таковых следов на Красной планете свидетельствует о том, что марсианские ледники перемещались и разрушали поверхность под собой с чрезвычайно низкой скоростью, в сравнении с тем, как это происходило на Земле.

В ходе исследования ученые обнаружили ряд геологических следов, свидетельствующих о том, что Красная планета некогда некогда располагала собственными ледовыми щитами. Об этом свидетельствуют ряд узких извилистых хребтов из песка и гравия, которые, по всей вероятности, являются результатом подледниковых каналов.

Анна Галофре подчеркнула, что ледниковая активность чрезвычайно нелинейна и при разных условиях приведут к абсолютно разным результатам. В то время, как на Земле последствия движения ледников представляют собой линии, следы размыва и морены, на Марсе мы увидим лишь каналы и озоновые гребни под ледяным покровом.

В ходе эксперимента палеонтологи изучили движение двух идентичных ледников на Марсе и Земле — с одинаковой толщиной, температурой и доступностью ледниковой воды. А затем адаптировали структуру и динамику течения льда к марсианским условиям. В результате им удалось узнать, как будет развиваться подледниковый дренаж на Красной планете — какой будет скорость движения ледника и какую эрозию они оставят.

Исследование показало, что линейные формы рельефа Земли попросту не успели бы развиться на Марсе. По мнению авторов исследования, полученные ими данные также свидетельствуют о том, что жизнь на Красной планете все же существовала и достаточно долго, чтобы оставить следы своего существования. Ученые считают, что около четырех миллиардов лет назад там, где когда-то текла вода под медленно отступающими ледниками, могли сохраниться микробные формы жизни Красной планеты.

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