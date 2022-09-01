Астрономы рассказали, что случится с организмом человека, если он будет жить на Марсе

Большинство людей заинтересованы возможностью колонизации Марса, однако эта идея красива только в фильмах, в реальности человека ожидает масса проблем не только с тем, как попасть на саму планету, но и со здоровьем.

Многие исследователи и обычные люди горят большим желанием поскорее колонизировать Марс, но, как отмечают ученые, нам там не место даже в качестве посетителей, ведь космические путешествия оказывают вредное воздействие на организм человека, пишет The Grunge.

От изоляции до радиации и сокрушительного внутричерепного давления невесомость оказывает довольно негативное влияние на организм. Более того, ни один простой смертный никогда не ступал на настоящую планету.

Единственным космическим объектом, который посетил человек была Луна. Однако Луна значительно ближе к Земле, чем Красная планета. Даже само приземление на Марсе будет настоящим подвигом для человечества, но на самом деле жить там очень опасно. Вполне возможно, что в будущем технологии значительно изменятся и позволят человеку путешествовать не только на Марс, однако сейчас это пока невозможно.

Как изменения ожидают человеческое тело на Марсе?

Проблемы с сердцем

[ + – ] Длительное пребывание в открытом космосе действительно может привести к истощению сердечно-сосудистой системы

Проживания на Красной планете может быть достаточно, чтобы вызвать у вас сердечный приступ или, по крайней мере, серьезно увеличить риск его возникновения.

Как отмечают ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, длительное пребывание в открытом космосе действительно может привести к истощению сердечно-сосудистой системы. Это связано с токсичной комбинацией радиации и отсутствия гравитации, что затрудняет работу системы кровообращения.

Но это не все. Жизнь в условиях микрогравитации может даже изменить то, как некоторые гены экспрессируются в клетках, особенно те гены, которые проводят электричество сердца. Изменения в этих клетках могут привести к более высокому риску сердечных аритмий.

Также стоит добавить, что даже сила сердца может измениться при нулевой гравитации. Как ни странно, это происходит потому, что перекачка крови становится проще для сердца, как только гравитация удаляется. Звучит хорошо, но на деле это может сделать сердце ленивым и менее сильным.

Ваше тело будет преждевременно стареть

[ + – ] Гравитация играет огромную роль в способности организма восстанавливать костную ткань, функции костей и клетки

Гравитация играет огромную роль в способности организма восстанавливать костную ткань, функции костей и клетки. В его отсутствие рутинные задачи, которые организм обычно выполняет для сохранения целостности костных клеток и костной ткани, не всегда выполняются. По данным Калифорнийского университета в Сан-Франциско, это приводит к значительной потере костной массы.

Это означает, что астронавты, живущие на Марсе, не только более склонны к переломам, но и теряют плотность костей намного быстрее, что приводит к преждевременному старению компонентов их скелета.

Так, например, здоровый 34-летний астронавт, живущий на Марсе, будет терять больше плотности костей в бедрах, чем женщина в постменопаузе потеряла бы за целый год.

Более того, в в 2021 году новое исследование показало, что воздействие радиации в космосе также вызывает ошибки в репликации ДНК, что является еще одной проблемой, из-за которой тела астронавтов стареют раньше времени.

Вы получите солнечные ожоги

[ + – ] В отличие от Земли, которая естественным образом имеет магнитосферу, защищающую нас от радиационных частиц, у Красной планеты ее нет

В отличие от Земли, которая естественным образом имеет магнитосферу, защищающую нас от радиационных частиц, у Красной планеты нет естественного барьера защиты. Это означает, что жизнь в условиях невесомости может привести к довольно сильным солнечным ожогам для тех, кто будет проживать на марсианской почве.

Как подчеркивают астрономы, это далеко не все проблемы с которыми столкнется организм человека. Многочисленные книги, фильмы и истории о путешествии на Красную планету, значительно романтизированы и не всегда раскрывают истинные проблемы с которыми столкнется будущий колонизатор.