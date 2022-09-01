Астрономи розповіли, що станеться з організмом людини, якщо вона житиме на Марсі

Більшість людей зацікавлені можливістю колонізації Марса, проте ця ідея красива лише у фільмах, насправді на людину чекає маса проблем не тільки з тим, як потрапити на саму планету, а й зі здоров'ям.

Багато дослідників і звичайних людей горять великим бажанням скоріше колонізувати Марс, але, як зазначають вчені, нам там не місце навіть як відвідувачам, адже космічні подорожі мають шкідливий вплив на організм людини, пише The Grunge.

Від ізоляції до радіації і нищівного внутрішньочерепного тиску невагомість дуже негативно впливає на організм. Щобільше, жоден простий смертний ніколи не ступав на справжню планету.

Єдиним космічним об'єктом, який відвідала людина, був Місяць. Проте Місяць значно ближчий до Землі, ніж Червона планета. Навіть саме приземлення на Марсі буде справжнім подвигом для людства, але насправді там жити дуже небезпечно. Цілком можливо, що в майбутньому технології значно зміняться і дозволять людині подорожувати не лише на Марс, проте зараз це поки неможливо.

Як зміни чекають на людське тіло на Марсі?

Проблеми з серцем

[ + – ] Тривале перебування у відкритому космосі може призвести до виснаження серцево-судинної системи

Проживання на Червоній планеті може бути достатнім, щоб спричинити серцевий напад або, принаймні, серйозно збільшити ризик його виникнення.

Як зазначають вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, тривале перебування у відкритому космосі справді може призвести до виснаження серцево-судинної системи. Це пов'язано з токсичною комбінацією радіації та відсутності гравітації, що ускладнює роботу системи кровообігу.

Але це не все. Життя в умовах мікрогравітації може навіть змінити те, як деякі гени експресуються в клітинах, особливо гени, які проводять електрику серця. Зміни у цих клітинах можуть призвести до вищого ризику серцевих аритмій.

Також варто додати, що навіть сила серця може змінитись за нульової гравітації. Як не дивно, це відбувається тому, що перекачування крові стає простішим для серця, як тільки гравітація видаляється. Звучить добре, але насправді це може зробити серце лінивим і менш сильним.

Ваше тіло передчасно старітиме

[ + – ] Гравітація відіграє величезну роль у здатності організму відновлювати кісткову тканину, функції кісток та клітини

Гравітація грає величезну роль здатності організму відновлювати кісткову тканину, функції кісток і клітини. За її відсутність рутинні завдання, які організм зазвичай виконує для збереження цілісності кісткових клітин та кісткової тканини, не завжди виконуються. За даними Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, це призводить до значної втрати кісткової маси.

Це означає, що астронавти, які живуть на Марсі, не тільки більш схильні до переломів, але й втрачають щільність кісток набагато швидше, що призводить до передчасного старіння компонентів їхнього скелета.

Так, наприклад, здоровий 34-річний астронавт, який живе на Марсі, втрачатиме більше щільності кісток у стегнах, ніж жінка у постменопаузі втратила б за цілий рік.

Щобільше, у 2021 році нове дослідження показало, що вплив радіації в космосі також спричиняє помилки в реплікації ДНК, що є ще однією проблемою, через яку тіла астронавтів старіють раніше.

Ви отримаєте сонячні опіки

[ + – ] На відміну від Землі, яка природно має магнітосферу, що захищає нас від радіаційних частинок, у Червоної планети її немає

На відміну від Землі, яка природно має магнітосферу, що захищає нас від радіаційних частинок, Червона планета не має природного бар'єра захисту. Це означає, що життя в умовах невагомості може призвести до досить сильних сонячних опіків для тих, хто проживатиме на марсіанському ґрунті.

Як наголошують астрономи, це далеко не всі проблеми, на які натрапить організм людини. Численні книги, фільми та історії про подорож на Червону планету значно романтизовані і не завжди розкривають справжні проблеми, з якими зіткнеться майбутній колонізатор.