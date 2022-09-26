Добрались и до Марса: ученые подсчитали, сколько человеческого мусора на Красной планете

Эксперты выделяют 3 основных источника мусора на Марсе: выброшенное оборудование, а также недействующие и потерпевшие крушение космические аппараты.

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В то время как люди ищут жизнь на Марсе, они также оставляют свои следы на Красной планете в виде мусора — от металлов и оборудования до всякого хлама, который можно найти на космическом корабле, пишет Tech Times.

В прошлом месяце марсоход NASA Perseverance заснял объект, похожий на лапшу, который озадачил весь интернет. Объект напоминающий спагетти, впервые был замечен камерой марсохода 12 июля, а спустя четыре дня внезапно исчез. Но, как оказалось, это был спутанный пучок веревки.

Этот объект — лишь один из тысяч антропогенного мусора, скопившегося на поверхности Марса в ходе пятидесятилетнего исследования планеты роботами. По словам ученого Кагри Килича из Университета Западной Вирджинии, на Красной планете находится около 7 119 кг человеческого мусора.

[ + – ] Объект напоминающий спагетти, впервые был замечен камерой марсохода 12 июля

За последние 50 лет 14 разных стран отправили на Марс 18 искусственных объектов. Именно из-за многочисленных миссий поверхность Красной планеты покрыта большим количеством фрагментов антропогенного мусора. Ученые выделяют 3 основных источника мусора на Марсе: выброшенное оборудование, недействующие и потерпевшие крушение космические аппараты.

Стоит отметить, что для каждого полета на Марс необходим модуль, обеспечивающий безопасность космического корабля. Этот модуль включает в себя тепловой барьер, парашют и шасси для мягкого удара, когда корабль движется через атмосферу планеты. При спуске корабль отбрасывает части модуля, и эти части могут приземляться в разных местах на поверхности планеты, раскалываясь на более мелкие кусочки.

За прошедшие годы на далекой планете астрономы обнаружили многочисленные маленькие фрагменты разнесенного ветром мусора, в том числе самая недавняя находка из сетчатого материала, а 13 июня марсоход Perseverance обнаружил кусочек блестящей фольги.

[ + – ] Все космические корабли, приземляющиеся на Марсе, выбрасывают оборудование — например, эту защитную оболочку

Второй тип мусора исходит от девяти активных космических аппаратов, включая посадочные модули Mars 3 и Mars 6, Beagle 2, Phoenix и марсоходы Sojourner, Spirit и Opportunity. Как отмечают эксперты, их можно рассматривать как исторические реликвии, а не обломки, поскольку они остаются практически неповрежденными.

Третьим крупным источником мусора являются обломки разрушенных космических аппаратов. По меньшей мере два космических корабля разбились, а еще четыре потеряли связь непосредственно перед или после приземления. Общая масса каждого космического корабля, который когда-либо был отправлен на Марс, составляет около 9979 кг. А всего на планете находится 7 119 кг человеческого мусора.

[ + – ] Колеса марсохода Curiosity с годами повредились, оставив после себя небольшие кусочки алюминия

В настоящее время главной заботой ученых является риск, который мусор на Марсе представляет для текущих и предстоящих миссий. Команды Perseverance отслеживают каждый обломок, с которым они сталкиваются, и ищут все, что может испортить образцы, которые собирает марсоход.

Напомним, что ранее знаменитый телескоп Джеймс Уэбб впервые сделал снимки Красной планеты. С помощью телескопа астрономы планируют получить детальную информацию о химическом составе атмосферы и поверхности планеты, о температуре, смене времен года, пылевых бурях, наличии воды и углекислого газа.