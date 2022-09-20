Знаменитый телескоп Джеймс Уэбб впервые сделал снимки Марса (фото)

С помощью телескопа астрономы планируют получить детальную информацию о химическом составе атмосферы и поверхности планеты, о температуре, смене времен года, пылевых бурях, наличии воды и углекислого газа.

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Космический телескоп Джеймс Уэбб предназначен не только для изучения самых далеких галактик, ярких туманностей или сканирования далеких экзопланет в поисках признаков жизни. Большой новый космический телескоп также может поворачивать свое большое зеркало на цели ближе к Земле. Цели вроде Марса, пишет The Independent.

5 сентября Уэбб — совместный проект NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентств, провел свои первые наблюдения за Красной планетой, и теперь эти изображения впервые были представлены общественности.

Телескоп использовал свою камеру ближнего инфракрасного диапазона, или NIRcam, чтобы сделать снимки кратера Гюйгенс и равнины Эллада, последний из которых является крупнейшим ударным кратером Красной планеты. А чтобы изучить так называемые "отпечатки", оставляемых химическими веществами в атмосфере планеты, он применил свой инфракрасный спектрометр.

[ + – ] Сделанные Уэббом новые фото Марса

"С помощью этих изображений, мы можем наблюдать различные особенности поверхности и эффекты марсианской атмосферы", — рассказала ученый Хайди Хаммель из Института космических наук в Боулдере.

Однако наблюдения были не такими простыми, как может показаться. Исключительно чувствительный к инфракрасному свету и предназначенный для обнаружения самых тусклых галактик на краю Вселенной, телескоп Уэбба приспособлен даже для того, чтобы изучать столь же близкие и относительно яркие космические объекты, как Марс.

"Доктор Джеронимо Вильянуэва руководил наблюдениями за Марсом. Он разработал программу, основанную на чрезвычайно коротких экспозициях, специализированных режимах наблюдения и тщательном выборе длин волн, на которых Марс не такой яркий. Тем не менее, некоторые аспекты детекторов все же были подавлены яркостью планеты", — добавила доктор Хаммел.

[ + – ] Спектр, полученный Уэббом, показывает химические "отпечатки"

Исследовательская группа многому научилась из этих первых наблюдений Уэбба за Марсом, а дальнейшие изучения Красной планеты знаменитым телескопом будут этому только способствовать. Его инфракрасные датчики позволят ученым следить за Марсом даже во время пыльных бурь и в течение длительных периодов времени, чтобы лучше понять, как работает марсианская атмосфера в целом.

С помощью телескопа астрономы планируют получить детальную информацию о химическом составе атмосферы и поверхности планеты, о температуре, смене времен года, пылевых бурях, наличии воды и углекислого газа.

"Марс — не единственная цель для Уэбба. У нас еще есть некоторые интересные объекты, в том числе инфракрасные наблюдения Большого Красного Пятна Юпитера, исследования комет и астероидов, измерения удаленных объектов пояса Койпера, включая Плутон, Эриду и Седну, и многое другое", — заключила Хаммел.

Напомним, что ранее знаменитый телескоп сделал новую фотографию туманности Орион. Новый снимок, составленный из нескольких изображений, полученных через 11 различных фильтров на камеру NIRCam, раскрывает сложные детали формирования звезд и планетарных систем.