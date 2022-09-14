Глаз не оторвать. Джеймс Уэбб прислал новые снимки туманности Орион (фото)

Как подчеркивают исследователи, изображения раскрывают сложные детали формирования звезд и планетарных систем.

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На этих выходных телескоп Джеймс Уэбб усердно работал, изучая удивительную внутреннюю область туманности Ориона, пишет Inverse.

Орион — созвездие в ночном небе, узнаваемое по "поясу" из трех бело-голубых звезд, наиболее яркие из которых включают Ригель, Бетельгейзе и Беллатрикс. С пояса Ориона свисает звездный "меч", а большая яркая звезда у острия этого меча на самом деле не звезда, а целая туманность, облако газа, пыли и новорожденных звезд. Поскольку это ближайшая к Земле область звездообразования — она представляет большой интерес для астрономов, интересующихся тем, как рождаются звезды.

Новейшее изображение Уэбба, составленное из нескольких фотографий, полученных через 11 различных фильтров на камеру ближнего инфракрасного диапазона или NIRCam, показывает полосу Ориона — подвергшуюся радиации стену в центре туманности, где находятся молодые звезды.

Стена из плотного газа и пыли пересекает изображение от верхнего левого угла к нижнему правому, образуя некий бастион против ультрафиолетового излучения, исходящего от скопления массивных звезд, которые пылают в правом верхнем углу — Трапеции Ориона. Эта разрушенная космическая стена, называется Orion Bar.

[ + – ] На этом снимке отмечены несколько ключевых характеристик Orion Bar, включая новорожденные звезды и межзвездные нити газа и пыли

Непрекращающееся натиск звездной энергии также меняет Orion Bar в гораздо меньшем масштабе. Физики называют такие области "областями фото-диссоциации", потому что звездное излучение ("фото") разрушает молекулы ("диссоциация") и отделяет электроны от атомов.

Край, обращенный к Трапеции Ориона, ловит всю мощь энергичной бомбардировки молодых звезд. Здесь ультрафиолетовое излучение достаточно сильное, чтобы отбивать электроны от атомов водорода, оставляя после себя облако ионизированного газообразного водорода (другими словами, группу протонов).

"Фильтры, использованные для создания этого изображения, улавливали разные длины волн света, излучаемого ионизированным и молекулярным газом, пылью и углеводородами. В результате в правом нижнем углу мы можем наблюдать несколько длинных извилистых нитей, богатых молекулярным водородом и углеводородами", — отметили исследователи.

Кроме того, на фото также можно заметить две очень молодые звезды: одна с планетарным диском — скоплением пыли, льда и газа, которые в один прекрасный день сольются в формирующиеся вокруг нее планеты и другая, все еще заключенная в облаке газа и пыли.

Напомним, что ранее Уэбб запечатлел другой не менее интересный космический объект. Так телескоп заснял снимки туманности Тарантул. Ему удалось открыть тысячи неизвестных ранее звезд и более подробные детали структуры туманности.