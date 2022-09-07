Невероятная детализация. Телескоп Уэбба сделал новые снимки туманности Тарантул (фото)

Открыты тысячи неизвестных ранее звезд и более подробные детали структуры туманности – это новое достижение космического инфракрасного телескопа.

Известная туманность Тарантул предстала перед учеными в новом свете, в инфракрасном свете, благодаря мощным приборам космического телескопа Уэбба. Благодаря новым изображениям ученые получили более четкое представление о структуре туманности, были обнаружены неизвестные ранее особенности этой области звездообразования и тысячи новых молодых звезд, пишет Daily Mail.

Туманность Тарантул (она еще известна как 30 Золотой Рыбы и NGC 2070) находится на расстоянии 161 тысяча световых лет от нас в Большом Магеллановом облаке (галактика-сосед нашего Млечного Пути). Этот космический регион бурного образования новых звезд имеет ярко выраженные пылевые нити, которые напоминают лапы паука, поэтому туманность получила свое паучье название.

Туманность Тарантул считается самым большим и самым ярким регионом образования новых звезд в ближайших к нам галактиках. Также в этой туманности находятся одни из самых больших, самых тяжелых и самых горячих известных звезд.

[ + – ] Туманность Тарантул считается самым большим и самым ярким регионом образования новых звезд в ближайших к нам галактиках. Также в этой туманности находятся одни из самых больших, самых тяжелых и самых горячих известных звезд Фото: NASA

Эта туманность привлекает внимание ученых давно, так как ее химический состав похож на огромные области образования новых звезд, которые появились всего через несколько миллиардов лет после Большого взрыва. Эти регионы появились в период в истории Вселенной, который называется "космический полдень", когда формирование звезд было в самом разгаре. Например, в Млечном Пути такие области звездообразования не имеют такого же химического состава и в них не происходит очень быстрого образования новых звезд, как в туманности Тарантул.

Благодаря мощным приборам космического телескопа Уэбба ученые смогли впервые увидеть тысячи молодых звезд, далекие фоновые галактики, а также получили более детальное представление о структуре туманности.

По словам ученых из NASA, с помощью снимков туманности Тарантул можно понять, как выглядели регионы образования новых звезд в ранней Вселенной. Когда телескоп Уэбба сделает снимки этих далеких космических регионов, то ученые смогут сравнить полученные данные и понять сходства и различия между туманностью Тарантул и более ранними подобными ей туманностями.

В центре туманности на новом изображении Уэбба особенно выделяется очень яркий регион, где находятся скопления очень больших и очень тяжелых звезд. На изображении они показаны голубым цветом. Вокруг центра туманности видны многие плотные пылевые облака, которые содержат протозвезды или звезды, которые только начали процесс своего формирования.

[ + – ] По словам ученых из NASA, с помощью снимков туманности Тарантул можно понять, как выглядели регионы образования новых звезд в ранней Вселенной. Когда телескоп Уэбба сделает снимки этих далеких космических регионов, то ученые смогут сравнить полученные данные и понять сходства и различия между туманностью Тарантул и более ранними подобными ей туманностями Фото: NASA

Благодаря тому, что приборы телескопа могут заглянут сквозь плотные облака пыли, ученые могут увидеть эти протозвезды более детально. Также в этих регионах ученым стали видны новые неизвестные ранее детали туманности, которые скрывала пыль.

По словам ученых из NASA, процесс образования звезд, несмотря на многие годы наблюдений, все еще остается загадочным и скрывает много секретов. С помощью космического телескопа Уэбба астрономы надеются раскрыть эти секреты.

Как уже писал Фокус, предыдущие наблюдения ученых помогли обнаружить место появления самых тяжелых звезд во Вселенной. Этот регион находится в туманности Тарантул.

Также Фокус писал о том, что ученые сделали очень четкий снимок самой тяжелой звезды во Вселенной, которая находится в туманности Тарантул и она больше Солнца в 320 раз.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые нашли спящую черную дыру не в нашей галактике. Эта новая черная дыра, которая тяжелее Солнца в 9 раз, находится также в туманности Тарантул.