Неймовірна деталізація. Телескоп Вебба зробив нові знімки туманності Тарантул (фото)

Відкрито тисячі невідомих раніше зірок і докладніші деталі структури туманності — це нове досягнення космічного інфрачервоного телескопа.

Відома туманність Тарантул постала перед вченими в новому світлі, в інфрачервоному світлі завдяки потужним приладам космічного телескопа Вебба. Завдяки новим зображенням вчені отримали чіткіше уявлення про структуру туманності, виявили невідомі раніше особливості цієї області зіркоутворення та тисячі нових молодих зірок, пише Daily Mail.

Туманність Тарантул (вона ще відома як 30 Золотої Риби та NGC 2070) знаходиться на відстані 161 тисяча світлових років від нас у Великій Магеллановій Хмарі (галактика-сусід нашого Чумацького Шляху). Цей космічний регіон бурхливої освіти нових зірок має яскраво виражені пилові нитки, які нагадують лапи павука, тому туманність набула своєї павукової назви.

Туманність Тарантула вважають найбільшим та найяскравішим регіоном освіти нових зірок у найближчих до нас галактиках. Також у цій туманності знаходяться одні з найбільших, найважчих і найгарячіших відомих зірок.

[ + – ] Туманність Тарантула вважають найбільшим та найяскравішим регіоном освіти нових зірок у найближчих до нас галактиках. Також у цій туманності знаходяться одні з найбільших, найважчих і найгарячіших відомих зірок Фото: NASA

Ця туманність привертає увагу вчених давно, оскільки її хімічний склад схожий на величезні області утворення нових зірок, які з'явилися лише через кілька мільярдів років після Великого вибуху. Ці регіони з'явилися в період історії Всесвіту, який називається "космічний полудень", коли формування зірок було в самому розпалі. Наприклад, у Чумацькому Шляху такі області зореутворення не мають такого ж хімічного складу і в них не відбувається дуже швидкого утворення нових зірок, як у Туманності Тарантула.

Завдяки потужним приладам космічного телескопа Вебба вчені змогли вперше побачити тисячі молодих зірок, далекі фонові галактики, а також отримали детальніше уявлення про структуру туманності.

За словами вчених із NASA, за допомогою знімків Туманності Тарантул можна зрозуміти, як виглядали регіони утворення нових зірок у ранньому Всесвіті. Коли телескоп Вебба зробить знімки цих далеких космічних регіонів, то вчені зможуть порівняти отримані дані та зрозуміти подібності та відмінності між Туманністю Тарантул та ранніми подібними до неї туманностями.

У центрі туманності на новому зображенні Вебба особливо виділяється дуже яскравий регіон, де знаходяться скупчення великих і дуже важких зірок. На зображенні вони зображені блакитним кольором. Навколо центру туманності видно багато щільних пилових хмар, які містять протозірки або зірки, які тільки почали процес свого формування.

[ + – ] За словами вчених із NASA, за допомогою знімків Туманності Тарантул можна зрозуміти, як виглядали регіони утворення нових зірок у ранньому Всесвіті. Коли телескоп Вебба зробить знімки цих далеких космічних регіонів, то вчені зможуть порівняти отримані дані та зрозуміти подібності та відмінності між туманністю Тарантул та більш ранніми подібними до неї туманностями Фото: NASA

Завдяки тому, що прилади телескопа можуть заглянути крізь щільні хмари пилу, вчені можуть побачити протозірки детальніше. Також у цих регіонах вченим стали видно нові невідомі раніше деталі туманності, які приховував пил.

За словами вчених із NASA, процес утворення зірок, попри багато років спостережень, все ще залишається загадковим і приховує багато секретів. За допомогою космічного телескопа Вебба астрономи сподіваються розкрити ці секрети.

Як уже писав Фокус, попередні спостереження вчених допомогли виявити місце появи найважчих зірок у Всесвіті. Цей регіон знаходиться в туманності Тарантулу.

Також Фокус писав про те, що вчені зробили дуже чіткий знімок найважчої зірки у Всесвіті, який знаходиться в туманності Тарантул і він більший за Сонце в 320 разів.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше знайшли сплячу чорну дірку не в нашій галактиці. Ця нова чорна діра, яка важча за Сонце в 9 разів, знаходиться також у туманності Тарантул.