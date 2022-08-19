Отримано зображення найважчої зірки Всесвіту: вона у 320 разів більша за Сонце (фото)

Астрономи отримали найчіткіше зображення найважчої з відомих науці зірок — R136a1.

Вчені за допомогою телескопів обсерваторії Джеміні південь, яка знаходиться в Чилі, змогли отримати найчіткіше зображення найважчої зірки у Всесвіті. Зірка під назвою R136a1 знаходиться на відстані приблизно 165 тисяч світлових років від нас у зоряному скупченні під назвою R136. Саме це скупчення знаходиться в емісійній туманності Тарантул або NGC 2070. Вважається, що ця зірка є не тільки найважчою з відомих зірок, а й найяскравішою. Проте нове дослідження показало, що попередні оцінки яскравості та ваги зірки трохи завищені. Однак це не забирає у зірки R136a1 звання найпотужнішого об'єкта серед собі подібних до Всесвіту, пише Phys.

[ + – ] У центрі туманності Тарантул у Великій Магеллановій Хмарі розташована найбільша зірка з будь-коли виявлених. Астрономи отримали найчіткіше зображення цієї зірки. Це нове зображення кидає виклик нашому розумінню найпотужніших зірок і припускає, що вони можуть бути не такими потужними, як вважалося раніше Фото: phys.org

Зірка R136a1, що знаходиться в галактиці Велика Магелланова Хмара (супутник Чумацького Шляху), вперше виявлена ще у 2010 році за допомогою космічного телескопа Габбл. Але отримати чітке зображення таких яскравих та дуже масивних зірок неймовірно складно. Це пов'язано з тим, що вони знаходяться в оточенні величезної кількості зірок у зоряному скупченні, які оповиті пилом, а також з їхнім коротким життям.

Такі зірки, як R136a1, мають не тільки величезну масу і дуже велику яскравість, але також великий розмір. Тому вони живуть не дуже довго і, можна сказати, помирають молодими. Це означає, що вони живуть лише кілька мільйонів років. Наприклад, нашому Сонцю приблизно 4,6 млрд років, і воно проживе приблизно ще стільки ж, згідно з новими оцінками вчених, про що вже писав Фокус.

Але астрономам з обсерваторії Джеміні південь вдалося розширити можливості одного з телескопів, щоб він міг зробити максимально чітке зображення гігантської зірки.

[ + – ] Це порівняльне зображення демонструє виняткову чіткість нової фотографії зірки R136a1, яку зробив телескоп обсерваторії Джеміні юг (ліворуч), порівняно з більш раннім зображенням, отриманим за допомогою космічного телескопа Габбл (праворуч) Фото: phys.org

Після того, як виявлено R136a1, вчені припустили, що її маса від 250 до 320 разів перевищує масу нашого Сонця. Але нові дані показали, що ця зірка масою більша, ніж Сонце, в діапазоні від 170 до 230 разів. З усім тим, зірка R136a1, як і раніше, залишає за собою звання найважчої зірки у відомому Всесвіті. Також вчені з'ясували, що температура поверхні цієї зірки приблизно у 8 разів вища, ніж на Сонці, тобто близько 44 тисячі градусів Цельсія. А радіус цієї зірки приблизно в 40 разів більший за радіус Сонця, тобто становить близько 28 млн км.

[ + – ] Це ілюстрація R136a1, найбільшої відомої зірки у Всесвіті Фото: phys.org

"Нові дані допомогли точніше визначити яскравість і масу цієї зірки. Обидва показники виявилися трохи нижчими, ніж передбачалося раніше. Це також говорить про те, що теоретичні прогнози верхньої межі маси таких величезних зірок не збігаються з нашими даними, а отже, ці межі можуть бути нижчими", — каже астроном Відень Каларі.

[ + – ] Зірка під назвою R136a1 знаходиться на відстані приблизно 165 тисяч світлових років від нас у зірковому скупченні під назвою R136. Саме це скупчення знаходиться в емісійній туманності Тарантулу або NGC 2070 (на зображенні) Фото: NASA

За словами астронома Рікардо Салінаса, якщо вдосконалити можливості телескопів обсерваторії Джеміні південь, вони зможуть легко стати конкурентами космічних телескопів Вебба і Габбла. Принаймні це показують отримані знімки цієї зірки.

[ + – ] На зображенні показаний порівняльний розмір зірок із зіркою R136a1. Зліва направо: червоний карлик, наше Сонце, блакитний гігант, і так виглядає приблизно за розмірами R136a1 Фото: wikipedia

Зірки у Всесвіті народжуються з різними розмірами. Вони можуть мати розмір, який становить 1/10 частину розміру Сонця, а можуть зрости розміри зірки R136a1. Розуміння того, наскільки багато таких гігантів у космосі допомагає вченим дізнатися більше про механізми, завдяки яким вони з'явилися.

Як уже писав Фокус, у туманності Тарантул, до якої належить зірка R136a1, астрономи виявили місце народження найбільших зірок у Всесвіті.

Фокус також писав про те, що найбільша зірка в нашій галактиці, VY Великого Пса, вмирає і вчені з'ясували, на що вона перетвориться після смерті.