Найбільша зірка Чумацького Шляху вмирає: стало відомо, чим вона стане після смерті

Вчені досі сперечаються про багато характеристик зірки VY Великого Пса, але все ж таки вони створили модель, яка показує, чим закінчиться життя, можливо, найбільшої зірки в галактиці.

VY Великого Пса — це червоний гіпергігант, який знаходиться в сузір'ї Великого Пса на відстані 3900 світлових років від нас. Це одна з найбільших і найяскравіших зір у Чумацькому Шляху. Але астрономи вважають, що це, можливо, найбільша зірка в нашій галактиці. Хоча характеристики цієї зірки викликають суперечки в астрономів, в межах нового дослідження вчені створили модель того, чим закінчиться життя цього гіганта — вибухом наднової або він перетвориться на чорну діру, повідомляє ScienceAlert.

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Вчені з Університету штату Аризона, США, створили модель зірки VY Великого Пса, яка, можливо, є найбільшою зіркою в Чумацькому Шляху. Ця зірка знаходиться під пильною увагою вчених, оскільки цей червоний гіпергігант повільно вмирає.

[ + – ] VY Великого Пса викидає величезну кількість газу під час свого спалаху Фото: NASA

Дуже велика зірка

Відомо, що VY Великого Пса неймовірно величезна зірка, але її точний розмір поки не зрозумілий. Вважається, що її діаметр коливається в межах між 10 та 15 астрономічних одиниць. Це від 10 до 15 відстаней від Землі до Сонця. Якби ця зірка знаходилася в центрі нашої зіркової системи, то ця сфера досягала б відстані, яка знаходиться між орбітами Сатурна та Урану. Сатурн, наприклад, знаходиться на відстані 9,5 астрономічних одиниць, а Уран — на відстані 19 астрономічних одиниць від Сонця.

Вчені вважають, що цей гіпергігант має дуже низьку щільність, тому його маса знаходиться в межах від 17 до 25 мас Сонця, попри гігантські розміри.

[ + – ] Вчені вважають, що цей гіпергігант має дуже низьку щільність, тому його маса знаходиться в межах від 17 до 25 мас Сонця, попри гігантські розміри. Ілюстрація Фото: ScienceAlert

Як вмирають червоні гіпергіганти?

Астрономи досі не дійшли єдиної думки, як помирають червоні гіпергіганти. Існували теорії, які говорили, що ці зірки вибухають надновою. Але дослідження американських учених показує, що такої кількості залишків наднових, які мали відповідати кількості таких гігантських зірок, не виявлено.

Нова теорія вчених говорить про те, що, найімовірніше, ці зірки перетворюються на чорні діри наприкінці свого еволюційного шляху. Але ці чорні діри набагато складніше виявити, ніж залишки наднових. Тому вчені створили модель зірки VY Великого Пса, щоб підтвердити свої спостереження та спрогнозувати, чим закінчиться життя цього червоного гіпергіганта.

Нове дослідження

За допомогою телескопа ALMA вчені змогли побачити, як зірка втрачає зовнішні шари своєї речовини, а це означає, що вона розпочала процес, який призведе до її смерті. Нові дані показали, що на зірці відбуваються величезні викиди речовини в космос, розмір яких у мільярди разів перевищує викиди плазми з Сонця. Вчені з'ясували, що під час зоряних вивержень до космосу відправляється речовина, що складається з діоксиду сірки, діоксиду кремнію та хлориду натрію. Також вчені спромоглися визначити приблизну швидкість втрати зіркою своєї речовини.

[ + – ] Порівняння розмірів VY Великого Пса, Сонця та орбіти Землі Фото: wikipedia

За словами вчених, у них поки недостатньо даних для завершення моделювання, але вони сподіваються, що скоро зможуть закінчити цей процес. Нова модель дасть можливість отримати більше інформації про можливо найбільшу зірку в нашій галактиці. Але, враховуючи той факт, що вчені вважають кінцем життя VY Великого Пса перетворення на чорну дірку, офіційне підтвердження цього можна буде отримати лише у далекому майбутньому.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, чому зірки мерехтять і чи можуть вони взагалі це робити. Виявилося, що до так званого мерехтіння, яке ми бачимо в нічному небі, зірки не мають жодного стосунку.

Що стосується нашого Сонця, то, як уже писав Фокус, зірка нещодавно випустила в космос потік плазми завдовжки 20 тисяч км. Цей величезний викид навіть змогли сфотографувати із Землі.