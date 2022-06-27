Самая большая звезда Млечного Пути умирает: стало известно, чем она станет после смерти

Ученые до сих пор спорят о многих характеристиках звезды VY Большого Пса, но все же они создали модель, которая показывает, чем закончится жизнь, возможно, самой большой звезды в галактике.

VY Большого Пса – это красный гипергигант, который находится в созвездии Большого Пса на расстоянии в 3900 световых лет от нас. Это одна из самых больших и самых ярких звезд в Млечном Пути. Но астрономы считают, что это возможно самая большая звезда в нашей галактике. Хотя характеристики этой звезды вызывают споры у астрономов, в рамках нового исследования ученые создали модель того, чем закончится жизнь этого гиганта – взрывом сверхновой или же он превратится в черную дыру, сообщает ScienceAlert.

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Ученые из Университета штата Аризона, США, создали модель звезды VY Большого Пса, которая возможно является самой большой звездой в Млечном Пути. Эта звезда находится под пристальным вниманием ученых, так как этот красный гипергигант медленно умирает.

[ + – ] VY Большого Пса выбрасывает огромное количество газа во время своей вспышки Фото: NASA

Очень большая звезда

Известно, что VY Большого Пса невероятно огромная звезда, но ее точный размер пока не ясен. Считается, что ее диаметр колеблется в пределах между 10 и 15 астрономических единиц. Это от 10 до 15 расстояний от Земли до Солнца. Если бы эта звезда находилась в центре нашей звездной системы, то эта сфера достигала бы расстояния, которое находится между орбитами Сатурна и Урана. Сатурн, например, находится на расстоянии в 9,5 астрономических единиц, а Уран — на расстоянии 19 астрономических единиц от Солнца.

Ученые полагают, что этот гипергигант имеет очень низкую плотность, а потому его масса находится в пределах от 17 до 25 масс Солнца, несмотря на гигантские размеры.

[ + – ] Ученые полагают, что этот гипергигант имеет очень низкую плотность, а потому его масса находится в пределах от 17 до 25 масс Солнца, несмотря на гигантские размеры. Иллюстрация Фото: ScienceAlert

Как умирают красные гипергиганты?

Астрономы до сих пор не пришли к единому мнению, как умирают красные гипергиганты. Существовали теории, которые гласили, что эти звезды взрываются сверхновой. Но исследование американских ученых показывает, что такого количества остатков сверхновых, которые должны были соответствовать количеству таких гигантских звезд, не обнаружено.

Новая теория ученых говорит о том, что скорее всего, эти звезды превращаются в черные дыры в конце своего эволюционного пути. Но эти черные дыры гораздо сложнее обнаружить, чем остатки сверхновых. Поэтому ученые создали модель звезды VY Большого Пса, чтобы подтвердить свои наблюдения и спрогнозировать, чем закончится жизнь этого красного гипергиганта.

Новое исследование

С помощью телескопа ALMA ученые смогли увидеть, как звезда теряет внешние слои своего вещества, а это значит, что она начала процесс, который приведет к ее смерти. Новые данные показали, что на звезде происходят огромные выбросы вещества в космос, размер которых в миллиарды раз превосходит выбросы плазмы с нашего Солнца. Ученые выяснили, что во время звездных извержений в космос отправляется вещество, состоящее из диоксида серы, диоксида кремния и хлорида натрия. Также ученые смогли определить приблизительную скорость потери звездой своего вещества.

[ + – ] Сравнение размеров VY Большого Пса, Солнца и орбиты Земли Фото: wikipedia

По словам ученых, у них пока еще недостаточно данных для завершения моделирования, но они надеются, что скоро смогут закончить этот процесс. Новая модель даст возможность получить больше информации о возможно самой большой звезде в нашей галактике. Но, учитывая тот факт, что ученые считают концом жизни VY Большого Пса превращение в черную дыру, официальное подтверждение этому можно будет получить только в очень далеком будущем.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, почему звезды мерцают и могут ли они вообще это делать. Оказалось, что к так называемому мерцанию, которые мы видим в ночном бебе, звезды не имеют никакого отношения.

Что касается нашего Солнца, то, как уже писал Фокус, звезда недавно выпустила в космос поток плазмы длиной в 20 тысяч км. Этот огромный выброс даже смогли сфотографировать с Земли.