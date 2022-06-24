Ученые рассказали, почему звезды мерцают и могут ли они вообще это делать

Исследователи объяснили, что к своему мерцанию звезды не имеют никакого отношения.

Если взглянуть в безоблачное ночное небо, то кажется, что звезды мерцают. Но почему они это делают и делают ли вообще? Какое явления становится причиной того, что наблюдателям на Земле кажется, что их свет меняется? Английский физик Райан Френч ответил на эти вопросы в статье для Live Science.

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По словам Райана Френча из Университетского колледжа Лондона, Великобритания, самым точным ответом на вопрос "почему звезды мерцают?" будет следующая формулировка – звезды на самом деле не мерцают. К тому мерцанию, которое мы видим в ночном небе в безоблачную погоду, звезды не имеют никакого отношения. Это мерцание является результатом того, как мы видим звезды с Земли.

Почему звезды мерцают?

"Звезды на небе выглядят как крошечные маленькие точки из-за того, что они находятся очень далеко. Например, ближайшая к нам звезда, Проксима Центавра, находится на расстоянии примерно 4,2 световых года от Земли. Это в 270 тысяч раз дальше, чем расстояние от нашей планеты до Солнца. И свет от звезд должен преодолеть огромное расстояние, прежде чем мы увидим его на Земле своими глазами", — говорит Френч.

[ + – ] Проксима Центавра - ближайшая к Солнцу звезда Фото: wikipedia

Ученый объясняет, что перед тем, как свет от звезд достигнет наших глаз, он должен пройти сквозь земную атмосферу. В ней свет сталкивается с разными слоями колеблющегося воздуха. Именно эти колебания и заставляют свет мерцать. То есть, нам кажется, что мерцают сами звезды.

"Если смотреть на звезды из космоса, то они не будут мерцать, у света нет никаких атмосферных помех’, — говорит Френч.

Почему некоторые звезды мерцают больше?

Когда мы смотрим в ночное небо, нам кажется, что некоторые звезды мерцают больше, чем другие. На это влияет несколько факторов.

"Чем большее количество воздуха нужно преодолеть звездному свету в земной атмосфере, тем больше мерцающей будет казаться звезда. Например, такими сильно мерцающими звездами могут казаться те, которых ми видим близко к линии горизонта", — говорит Френч.

[ + – ] Когда мы смотрим в ночное небо, нам кажется, что некоторые звезды мерцают больше, чем другие. На это влияет несколько факторов Фото: Pinterest

По словам ученого, на эффект мерцания также влияют погодные условия в момент наблюдения за звездами. Если воздух насыщен влагой, то он будет более плотным, а значит будет казаться, что звезды мерцают сильнее.

Почему телескопы размещают в определенных местах на Земле?

Из-за этих факторов, ученые выбирают более выгодные, с точки зрения наблюдений за звездами, позиции для размещения наземных телескопов. По словам Френча, самые большие и самые мощные телескопы находятся в горах и там, где воздух не насыщен влагой. Это дает возможно сократить расстояние, которое проходит свет от звезд сквозь атмосферу к зеркалам телескопов и увеличивает эффективность наблюдений.

[ + – ] Обсерватория Мауна-Кеа на Гавайских островах Фото: wikipedia

"Самыми идеальными местами для телескопов считаются пустыня Атакама в Чили (Южная Америка – прим. ред) и вершины вулканов на Гавайских (находятся в Тихом океане – прим. ред) и Канарских островах (находятся возле Испании – прим. ред). У этих телескопов самая лучшая способность видеть свет звезд. Там где сухой и разреженный воздух, в этих местах лучше всего наблюдать за звездами. Там нет сильных колебаний воздуха, которые вызывают эффект мерцания света", — говорит Френч.

Почему звезды меняют цвет?

Если внимательно посмотреть в ночное небо, то самые яркие звезды, такие как Сириус, во время мерцания меняют свой цвет. Это объясняется тем, что свет от таких ярких звезд немного преломляется, то есть изгибается в атмосфере Земли. И это приводит к тому, что цвет звезды во время мерцания меняется", — говорит Френч.

[ + – ] самая большая и самая яркая звезда на этом изображении - это Сириус Фото: wikipedia

Но есть на небе "звезды", которые совсем не мерцаю, потому что это на самом деле планеты Солнечной системы. Они находятся намного ближе к нам и они просто отражают свет от Солнца, который проходя сквозь атмосферу не подвергается изменениям, говорит Френч.