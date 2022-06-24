Учені розповіли, чому зірки мерехтять і чи можуть вони взагалі це робити

Дослідники пояснили, що до свого мерехтіння зірки не мають жодного стосунку.

Якщо глянути в безхмарне нічне небо, то здається, що зірки мерехтять. Але чому вони це роблять і чи взагалі роблять? Яке явище стає причиною того, що спостерігачам на Землі здається, що їхнє світло змінюється? Англійський фізик Райан Френч відповів на ці запитання у статті для Live Science.

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За словами Раяна Френча з Університетського коледжу Лондона, Велика Британія, найточнішою відповіддю на питання "чому зірки мерехтять?" буде таке формулювання — зірки насправді не мерехтять. До того мерехтіння, яке ми бачимо у нічному небі у безхмарну погоду, зірки не мають жодного стосунку. Це мерехтіння є результатом того, як ми бачимо зірки із Землі.

Чому зірки мерехтять?

"Зірки на небі виглядають як маленькі крапки через те, що вони знаходяться дуже далеко. Наприклад, найближча до нас зірка, Проксима Центавра, знаходиться на відстані приблизно 4,2 світлових років від Землі. Це в 270 тисяч разів далі, ніж відстань від нашої планети до Сонця. І світло від зірок має подолати величезну відстань, перш ніж ми побачимо його на Землі на власні очі", — говорить Френч.

[ + – ] Проксима Центавра — найближча до Сонця зірка Фото: wikipedia

Учений пояснює, що перед тим, як світло від зірок досягне наших очей, воно має пройти крізь земну атмосферу. У ній світло стикається з різними шарами повітря, що коливається. Саме ці коливання і змушують світло мерехтіти. Тобто нам здається, що мерехтять самі зірки.

"Якщо дивитись на зірки з космосу, то вони не мерехтітимуть, у світла немає жодних атмосферних перешкод", — говорить Френч.

Чому деякі зірки мерехтять більше?

Коли ми дивимось у нічне небо, нам здається, що деякі зірки мерехтять більше, ніж інші. На це впливають кілька факторів.

"Чим більше повітря потрібно подолати зірковому світлу в земній атмосфері, тим більше мерехтливою буде зірка. Наприклад, такими надто мерехтливими зірками можуть здаватися ті, які ми бачимо близько до лінії горизонту", — говорить Френч.

[ + – ] Коли ми дивимось у нічне небо, нам здається, що деякі зірки мерехтять більше, ніж інші. На це впливає кілька факторів Фото: Pinterest

За словами вченого, на ефект мерехтіння також впливають погодні умови у момент спостереження за зірками. Якщо повітря насичене вологою, то воно буде більш щільним, а значить здаватиметься, що зірки мерехтять сильніше.

Чому телескопи розміщують у певних місцях Землі?

Через ці фактори вчені вибирають більш вигідні, з погляду спостережень за зірками, позиції для розміщення наземних телескопів. За словами Френча, найбільші та найпотужніші телескопи знаходяться в горах і там, де повітря не насичене вологою. Це дозволяє скоротити відстань, яка проходить світло від зірок через атмосферу до дзеркал телескопів і підвищує ефективність спостережень.

[ + – ] Обсерваторія Мауна-Кеа на Гавайських островах Фото: wikipedia

Найідеальнішими місцями для телескопів вважаються пустеля Атакама в Чилі (Південна Америка — прим. ред) і вершини вулканів на Гавайських (перебувають у Тихому океані — прим. ред) і Канарських островах (перебувають біля Іспанії — прим. ред). У цих телескопів найкраща здатність бачити світло зірок. Там де сухе та розріджене повітря, у цих місцях найкраще спостерігати за зірками. Там немає сильних коливань повітря, які викликають ефект мерехтіння світла", — каже Френч.

Чому зірки змінюють колір?

Якщо уважно подивитися в нічне небо, то найяскравіші зірки, такі як Сіріус, під час мерехтіння змінюють свій колір. Це пояснюється тим, що світло від таких яскравих зірок трохи заломлюється, тобто згинається в атмосфері Землі. І це призводить до того, що колір зірки під час мерехтіння змінюється", — каже Френч.

[ + – ] Найбільша і найяскравіша зірка на цьому зображенні — це Сіріус Фото: wikipedia

Але є на небі "зірки", які зовсім не мерехтять, тому що це насправді планети Сонячної системи. Вони знаходяться набагато ближче до нас і вони просто відображають світло від Сонця, яке, проходячи крізь атмосферу, не зазнає змін, каже Френч.