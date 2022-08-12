Астрономи створили історію життя Сонця та з'ясували, коли все закінчиться

Наше Сонце одного разу помре, але вчені з'ясували, коли це станеться. Як з'ясувалося, людей на Землі до цього моменту вже не буде.

Французькі астрономи за допомогою нових даних космічного телескопа Gaia змогли скласти хронологію життя нашого Сонця до смерті зірки. Найцікавіше, що задовго до закінчення життєвого циклу Сонця людства вже не буде на Землі і для цього є вагома причина, повідомляє ScienceAlert.

Учені під керівництвом Орлах Кріві з Обсерваторії Лазурного берега Франція проаналізували дані космічного телескопа Gaia, який займається складанням карти Чумацького Шляху та вивченням зірок нашої галактики.

Мета дослідження полягала в тому, щоб точно визначити, коли наше Сонце помре. Для того, щоб це з'ясувати вчені шукали подібні до Сонця зірки, за допомогою яких можна було б простежити життєвий цикл і нашої зірки. Завдяки цьому вчені одержали докладну хронологію життя Сонця.

Сонце — це зірка жовтий карлик, якій приблизно 4,57 млрд років. До цього типу належать зірки з масою від 0,87 до 1,15 мас Сонця і температурою від 4,7 до 5,7 тисяч градусів Цельсія. Температура поверхні нашої зірки становить 5,5 тисячі градусів Цельсія.

[ + – ] Сонце – це зірка жовтий карлик, якій приблизно 4,57 млрд років Фото: NASA

Під час своїх пошуків учені виділили 5 863 зірки, які мають різний вік і дуже схожі на Сонце. Потім вони виділили меншу групу зірок, які максимально підходили за параметрами нашій зірці.

За словами вчених, ґрунтуючись на спостереженнях за життям інших зірок, майбутня історія Сонця має виглядати так:

Протягом кількох мільярдів років Сонце постійно нагріватиметься. При чому температура та яскравість зірки збільшуватимуться приблизно на 10% кожен мільярд років. Піку найвищої температури та яскравості Сонце досягне, коли зірці буде приблизно 8 млрд років.

Коли у Сонця почне закінчуватися водень, а це основний елемент з якого складається Сонце, ядро зірки почне стискатися. При цьому зовнішня атмосфера Сонця сильно розшириться, можливо навіть до орбіти Марса. Коли Сонцю буде приблизно 10-11 млрд років наша зірка перетвориться на червоного гіганта.

Після цього у Сонця закінчиться весь водень і гелій, вся речовина навколо ядра буде викинута в космос і з неї сформується планетарна туманність. А саме ядро стиснеться настільки, що Сонце наприкінці свого життя перетвориться на білого карлика. Цьому білому карлику знадобиться ще кілька мільярдів років, щоб повністю охолонути.

[ + – ] Коли Сонцю буде приблизно 10-11 млрд років наша зірка перетворитися на червоного гіганта Фото: NASA

Але найцікавіше полягає в тому, що людство на Землі зможе прожити ще не більше 1 млрд років, вважають учені. Це пов'язано з тим, що яскравість зірки підвищиться на 10%, як уже було сказано вище, відповідно умови на планеті стануть непридатними для життя. Якщо людство не знищить себе протягом цього мільярда років, то вчені сподіваються, що технології дозволять людям переселитися на інші планети нашої галактики до цього часу.

[ + – ] Але найцікавіше полягає в тому, що людство на Землі зможе прожити ще не більше 1 млрд. років, вважають вчені. Це пов'язано з тим, що яскравість зірки підвищиться на 10%, як уже було сказано вище, відповідно умови на планеті стануть непридатними для життя Фото: Forbes

Як вже писав Фокус, щорічно відбувається віддалення нашої планети від Сонця, а це означає, що настають кліматичні зміни.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат NASA побачив, як комета врізалася в Сонце, і вчені навіть склали відеоролик із фото цієї події.