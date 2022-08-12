Астрономы создали историю жизни Солнца и выяснили, когда все закончится

Наше Солнце однажды умрет, но ученые выяснили, когда это случится. Как оказалось, людей на Земле до этого момента уже не будет.

Французские астрономы с помощью новых данных космического телескопа Gaia смогли составить хронологию жизни нашего Солнца до самой смерти звезды. Самое интересное, что задолго до окончания жизненного цикла Солнца, человечества уже не будет на Земле и для этого есть веская причина, сообщает ScienceAlert.

Ученые под руководством Орлах Криви из Обсерватории Лазурного берега, Франция, проанализировали данные космического телескопа Gaia, который занимается составлением карты Млечного Пути и изучением звезд нашей галактики.

Цель исследования состояла в том, чтобы точно определить, когда же наше Солнце умрет. Для того, чтобы это выяснить ученые искали подобные Солнцу звезды, с помощью которых можно было бы проследить жизненный цикл и нашей звезды. Благодаря этому ученые получили подробную хронологию жизни Солнца.

Солнце – это звезда желтый карлик, которой примерно 4,57 млрд лет. К этому типу относятся звезды с массой от 0,87 до 1,15 масс Солнца и температурой от 4,7 до 5,7 тысяч градусов Цельсия. Температура поверхности нашей звезды составляет 5,5 тысяч градусов Цельсия.

[ + – ] Солнце – это звезда желтый карлик, которой примерно 4,57 млрд лет Фото: NASA

Во время своих поисков, ученые выделили 5863 звезды, которые имеют разный возраст и очень похожи на Солнце. Затем они выделили гораздо меньшую группу звезд, которые максимально подходили по параметрам нашей звезде.

По словам ученых, основываясь на наблюдениях за жизнью других звезд, будущая история Солнца должна выглядеть следующим образом:

В течение нескольких миллиардов лет Солнце будет постоянно нагреваться. При чем температура и яркость звезды будут увеличиваться примерно на 10% каждый миллиард лет. Пика самой высокой температуры и яркости Солнце достигнет, когда звезде будет примерно 8 млрд лет.

Когда у Солнца начнет заканчиваться водород, а это основной элемент из которого состоит Солнце, ядро звезды начнет сжиматься. При этом внешняя атмосфера Солнца сильно расширится, может быть, даже до орбиты Марса. Когда Солнцу будет примерно 10-11 млрд лет наша звезда превратится в красного гиганта.

После этого у Солнца закончится весь водород и гелий, все вещество вокруг ядра будет выброшено в космос и из него сформируется планетарная туманность. А само ядро сожмется настолько, что Солнце в конце своей жизни превратиться в белого карлика. Этому белому карлику понадобиться еще несколько миллиардов лет, чтобы полностью остыть.

[ + – ] Когда Солнцу будет примерно 10-11 млрд лет наша звезда превратиться в красного гиганта Фото: NASA

Но самое интересное состоит в том, что человечество на Земле сможет прожить еще не больше 1 млрд лет, считают ученые. Это связано с тем, что яркость звезды повысится на 10%, как уже было сказано выше, а соответственно условия на планете станут непригодными для жизни. Если человечество себя не уничтожит в течение этого миллиарда лет, то ученые надеются, что технологии позволят людям переселиться на другие планеты нашей галактики к этому времени.

[ + – ] Но самое интересное состоит в том, что человечество на Земле сможет прожить еще не больше 1 млрд лет, считают ученые. Это связано с тем, что яркость звезды повыситься на 10%, как уже было сказано выше, а соответственно условия на планете станут непригодными для жизни Фото: Forbes

Как уже писал Фокус, ежегодно происходит отдаление нашей планеты от Солнца, а это значит, что грядут климатические изменения.

Также Фокус писал о том,что космический аппарат NASA увидел, как комета врезалась в Солнце и ученые даже составили видеоролик из фотографий этого события.